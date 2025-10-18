ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो रूट का काम अगले महीने से पकड़ेगा रफ्तार, दिर-रात चलेगा निर्माण कार्य

संक्षेप: ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के निर्माण में अगले महीने 15 नवंबर के बाद तेजी आ जाएगी और दिन-रात काम चलेगा। दिन और रात के समय में करीब 1200 अधिकारी और कर्मचारी काम करेंगे। इनके रहने का इंतजाम सेक्टर-33 स्थित कास्टिंग यार्ड में किया जा रहा है। करीब सात एकड़ में अस्थायी आवास तैयार किए जा रहे हैं।

ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के निर्माण में अगले महीने 15 नवंबर के बाद तेजी आ जाएगी और दिन-रात काम चलेगा। दिन और रात के समय में करीब 1200 अधिकारी और कर्मचारी काम करेंगे। इनके रहने का इंतजाम सेक्टर-33 स्थित कास्टिंग यार्ड में किया जा रहा है। करीब सात एकड़ में अस्थायी आवास तैयार किए जा रहे हैं।

गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (जीएमआरएल) ने 1277 करोड़ रुपये में ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो परियोजना के तहत पहले चरण का काम आवंटित किया है। इसके तहत कास्टिंग यार्ड का निर्माण करने के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने जीएमआरएल को करीब 25 एकड़ जमीन सेक्टर-33 स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में सौंपी है। मेट्रो निर्माण करने वाली कंपनी ने इस जगह पर अपना कार्यालय बना दिया है।

अधिकारियों और कर्मचारियों के रहने के लिए दो मंजिला आवास बनाने का काम शुरू कर दिया है। इसे अगले 15 से 20 दिन के अंदर पूरा करने का लक्ष्य रखा है। कर्मचारियों के खाने-पीने के लिए कैंटीन का इंतजाम भी किया जा रहा है। माना जा रहा है कि आवास और कैंटीन बनने के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों को खाने-पीने और रहने की दिक्कत नहीं होगी। इससे निर्माण की रफ्तार में तेजी आएगी।

पाइल टेस्टिंग जल्द पूरी होगी : मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से लेकर सुभाष चौक तक मुख्य सड़क के डिवाइडर में मेट्रो निर्माण के लिए 10 जगह पर पाइल टेस्ट किया जा रहा है। मशीन से पाइल की खुदाई करने के साथ-साथ उसके ऊपर भू तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर वजन डाला जा रहा है। अब तक मिट्टी और पानी के लिए गए नमूनों की रिपोर्ट के आधार पर पाइल टेस्टिंग की रिपोर्ट संतोषजनक रही है। यह काम 15 दिन तक और चलेगा। इसके बाद मेट्रो निर्माण के लिए पाइल डालने का काम शुरू हो जाएगा।

जाम से निजात के लिए यू-टर्न बनेगा : मिलेनियम सिटी सेंटर से लेकर सुभाष चौक तक दो जगह पर फिलहाल जीएमआरएल ने पाइल टेस्टिंग के लिए एक-एक लेन को बंद करके बेरीकेडिंग कर दी है। सेक्टर-44 के पास हुई बैरिकेडिंग के चलते सिग्नेचर टावर की तरफ यू-टर्न बंद हो गया है। कन्हेई तिराहे से वाहनों को यू-टर्न लेना पड़ रहा है। इस वजह से अंडरपास तक ट्रैफिक जाम पहुंच रहा है। सुबह और शाम के समय तो लोगों को 15 से 20 मिनट तक जाम में फंसना पड़ रहा है। ऐसे में फैसला हुआ है कि जीएमडीए ऑफिस के सामने मेट्रो के आखिरी पिलर के पास नया यू-टर्न बनाया जाए।

सर्विस रोड का निर्माण किया जाएगा मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से लेकर सुभाष चौक तक कई जगहों पर सर्विस रोड नहीं है। इसका निर्माण अगले 10 से 15 दिन के अंदर जीएमआरएल की तरफ से कर दिया जाएगा। इस हिस्से के पूरा होने के साथ-साथ सुभाष चौक से हीरो होंडा चौक तक इस तरह की दिक्कत नहीं आए, इसको लेकर सड़क को चौड़ा करने की योजना पर काम शुरू किया जाएगा।

पेड़ों की छंटाई होगी मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से सुभाष चौक तक करीब छह किमी लंबी सर्विस रोड को वाहनों के लिए खोला जाएगा। अभी साइकिल ट्रैक को लेकर इस सर्विस रोड को बंद किया हुआ था। बैठक के बाद जीएमआरएल अधिकारियों ने जीएमडीए की पर्यावरण शाखा के अधिकारियों से मुलाकात की। उनसे आग्रह कि पेड़ों की टहनियां सर्विस रोड पर काफी नीचे तक लटकी हुई हैं। ऐसे में सर्विस रोड की दृश्यता कम है। उन्होंने आग्रह कि कि पेड़ों की छंटाई करवाई जाए।

सीईओ ने बैठक ली शुक्रवार को जीएमडीए के सीईओ श्यामल मिश्रा ने मेट्रो परियोजना को लेकर बैठक ली। इसमें ट्रैफिक पुलिस के उपायुक्त डॉ. राजेश मोहन के अलावा जीएमडीए और जीएमआरएल के अधिकारी मौजूद रहे। मिश्रा ने निर्देश दिए कि मेट्रो निर्माण के दौरान लोगों को आवागमन में किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। जीएमआरएल के अधिकारी ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से वाहनों की निकासी की बेहतर योजनाएं बनाएं। जीएमआरएल के अधिकारियों ने निर्माण के दौरान आ रही दिक्कतों के बारे में सीईओ को बताया।