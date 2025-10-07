old gurugram metro route construction update with all metro stations list ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के काम ने पकड़ी रफ्तार, सेक्टर-31 में पिलर बनने शुरू; कहां-कहां बनेंगे 27 स्टेशन, Ncr Hindi News - Hindustan
Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्रामTue, 7 Oct 2025 11:24 AM
ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के तहत सेक्टर-31 में ट्रैफिक सिग्नल के पास पिलर निर्माण का काम शुरू हो गया है। पिछले एक महीने से सेक्टर-44 स्थित जीएमडीए कार्यालय के सामने पिलर की खुदाई करके मशीन की टेस्टिंग का काम चल रहा था। इस मशीन की मदद से आठ घंटे में एक पिलर की खुदाई हो सकती है। 28.5 किमी लंबी ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो परियोजना के तहत कुल 27 स्टेशन का निर्माण होगा।

गत 5 सितंबर को ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के पहले चरण का उद्घाटन हुआ था। इसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए थे। उद्घाटन समारोह के बाद सूरत से पिलर की खुदाई को लेकर पहुंचीं मशीन की टेस्टिंग की जा रही थी। इसमें सफलता मिलने के बाद रविवार रात को इस मशीन को सेक्टर-31 में ट्रैफिक सिग्नल के पास डिवाइडर पर पहुंचाया गया। डिवाइडर के दोनों तरफ एक-एक लेन को निर्माणाधीन कंपनी ने बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया।

करीब 100 मीटर सड़क को बंद किया : मेट्रो निर्माणाधीन कंपनी ने मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से सुभाष चौक की तरफ जा रही सड़क में करीब 100 मीटर तक बैरिकेड लगाकर काम शुरू किया है। ट्रैफिक को तीन लेन के बजाय दो लेन में डायवर्ट किया है। तीन लेन से दो लेन में आने के दौरान वाहनों की रफ्तार में कमी आई है।

जीएमडीए ऑफिस के सामने बैरिकेड लगाए : निर्माणाधीन कंपनी ने जीएमडीए ऑफिस के सामने भी मुख्य सड़क पर करीब 100 मीटर तक बैरिकेड लगाए हैं। तीन लेन की सड़क के दो लेन के होने की वजह से सेक्टर-44 स्थित पार्किंग में मुड़ने के दौरान या बाहर निकलने के दौरान वाहन चालकों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

डिपो के लिए जमीन मांगी

मेट्रो डिपो के निर्माण के लिए करीब 49 एकड़ जमीन मांगी है। सेक्टर-33 में मेट्रो डिपो का निर्माण किया जाएगा। मौजूदा समय में मेट्रो डिपो की करीब पांच एकड़ जमीन में मार्बल मार्केट का संचालन हो रहा है।

कास्टिंग यार्ड बनेगा

ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के तहत दिल्ली-जयपुर हाईवे पर सेक्टर-33 स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में करीब 13 एकड़ जमीन पर कास्टिंग यार्ड बनेगा। एचएसवीपी ने जमीन का चयन कर लिया है।

कहां-कहां बनेंगे 27 स्टेशनों की लिस्ट

● मिलेनियम सिटी सेंटर

● सेक्टर-45

● साइबर पार्क

● सेक्टर-47

● सुभाष चौक

● सेक्टर-48

● सेक्टर-33

● हीरो होंडा चौक

● उद्योग विहार फेज-छह

● सेक्टर-10

● सेक्टर-37

● बसई

● सेक्टर-101

● सेक्टर-नौ

● सेक्टर-सात

● सेक्टर-चार

● सेक्टर-पांच

● अशोक विहार

● सेक्टर-तीन

● बजघेड़ा रोड

● पालम विहार एक्सटेंशन

● पालम विहार

● सेक्टर-23ए

● सेक्टर-22

● उद्योग विहार फेज-चार

● उद्योग विहार फेज-पांच

● साइबर सिटी