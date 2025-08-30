Old Gurugram Metro Route Bhoomi Pujan date related big update know when construction will start ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो रूट के भूमि पूजन डेट से जुड़ा बड़ा अपडेट, जाने कब से शुरू होगा काम, Ncr Hindi News - Hindustan
ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो रूट के लिए निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। शुक्रवार दोपहर को मेट्रो पिलर खड़े करने के लिए पाइलिंग रिंग मशीन सेक्टर-44 में जीएमडीए कार्यालय के सामने पहुंच गई। यहीं पर आगामी 5 सितंबर को भूमि पूजन हो सकता है।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्रामSat, 30 Aug 2025 07:26 AM
ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो रूट के लिए निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। शुक्रवार दोपहर को मेट्रो पिलर खड़े करने के लिए पाइलिंग रिंग मशीन सेक्टर-44 में जीएमडीए कार्यालय के सामने पहुंच गई। यहीं पर आगामी 5 सितंबर को भूमि पूजन हो सकता है। गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (जीएमआरएल) के एक अधिकारी ने बताया कि सितंबर माह के पहले या दूसरे सप्ताह में ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के निर्माण को लेकर भूमि पूजन किया जा सकता है।

गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) के एक अधिकारी ने बताया कि 5 सितंबर को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उम्मीद है कि इस दिन भूमि पूजन हो सकता है। केंद्रीय आवासन मंत्री मनोहर लाल भूमि पूजन समारोह में मौजूद रहेंगे। भूमि पूजन के बाद एक जनसभा करने की योजना है। ऐसे में सेक्टर-29 के लेजरवैली पार्क या सेक्टर-38 के ताऊ देवीलाल स्टेडियम को जनसभा के लिए उपयुक्त माना जा रहा है। एचएसवीपी की संपदा अधिकारी दो से जीएमडीए कार्यालय के सामने भूमि पूजन समारोह के दौरान टेंट लगाने के लिए 1200 वर्ग मीटर जमीन मांगी गई है।

सूरत से मशीन आने में सात दिन का समय लगा : जीएमआरएल ने मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से लेकर सेक्टर-नौ तक करीब 1277 करोड़ रुपये में जिस कंपनी को मेट्रो रूट के पहले चरण के निर्माण का ठेका दिया है, उस कंपनी ने सूरत में भी मेट्रो का निर्माण किया है। सूरत से पाइलिंग मशीन को ट्राले की मदद से गुरुग्राम लाया गया है। इस मशीन को लाने में सात दिन का समय लग गया। पाइलिंग मशीन से करीब 180 मीटर गहराई तक खुदाई की जा सकती है। इस मशीन को लाने वाले एक कर्मचारी ने बताया कि 12 घंटे के अंदर इस मशीन से खुदाई करके एक पिलर को खड़ा किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि हर 40 मीटर में एक पिलर खड़ा किया जाएगा। 15.2 किमी लंबी मेट्रो लाइन को पहले चरण में बनाया जाएगा, जिसके तहत 14 मेट्रो स्टेशन का निर्माण होगा।

यातायात योजना बनानी शुरू की गई

जीएमआरएल के एक अधिकारी ने बताया कि मेट्रो रूट का निर्माण शुरू होने के दौरान वाहन चालकों को दिक्कतों से बचाने के लिए यातायात योजना तैयार की जा रही है। मिलेनियम सिटी सेंटर से हीरो होंडा चौक की तरफ शुरू होने वाली इस मेट्रो को सेंट्रल वर्ज से निकाला जाएगा।

उद्योग मंत्री ने निर्माण का कार्यों की समीक्षा की

उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह ने शुक्रवार को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जीएमडीए और एचएसवीपी अधिकारियों के साथ हुई बैठक में ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो रूट निर्माण की समीक्षा की। अधिकारियों को आदेश जारी किए कि हीरो होंडा चौक से उमंग भारद्वाज चौक तक मेट्रो निर्माण में आ रही अड़चनों को जल्द दूर किया जाए। मेट्रो निर्माण के दौरान यातायात संचालन में किसी तरह की दिक्कत नहीं आए।

पालम विहार रोड पर पहुंचा भू तकनीकी सर्वे

दूसरे चरण के तहत भू-तकनीकी सर्वे का काम करवाया जा रहा है। दूसरे चरण में सेक्टर-नौ-नौए, सेक्टर-चार-सात, रेलवे रोड, सेक्टर-तीन और पांच की मुख्य सड़क पर सर्वे हो चुका है। अब यह सर्वे पालम विहार रोड पर अशोक विहार के सामने किया जा रहा है।