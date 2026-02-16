ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो प्रोजेक्ट के डिजाइन में बदलाव की तैयारी, ओल्ड दिल्ली रोड पर यहां से निकलेगा रूट

गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड जीएमडीए के आग्रह परओल्ड दिल्ली रोड पर ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो परियोजना के डिजाइन में बदलाव करने को तैयार है। इस रोड पर सुशील ऐमा मार्ग के जुड़ाव के पास से लेकर गांव डूंडाहेड़ा स्थित हनुमान मंदिर तक फ्लाईओवर के ऊपर मेट्रो तैयार की जाएगी।

जीएमडीए ने ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए राजीव चौक से रेलवे रोड होते हुए सेक्टर-तीन-पांच रोड से शीतला माता मंदिर, अतुल कटारिया चौक से कापसहेड़ा बॉर्डर होते हुए द्वारका एक्सप्रेसवे तक फ्लाईओवर निर्माण की योजना बनाई है। इस योजना में ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो परियोजना का मार्ग भी आ रहा है। दो दिन पहले जीएमडीए और जीएमआरएल की बैठक हुई थी।

जीएमडीए की तरफ से आग्रह किया गया कि सुशील ऐमा मार्ग से ओल्ड गुरुग्राम परियोजना निकालने के बाद ओल्ड दिल्ली रोड पर इसकी ऊंचाई को बढ़ाया जाए। जीएमडीए ने इस रोड पर फ्लाईओवर निर्माण की योजना बनाई है। फ्लाईओवर बनने के बाद ओल्ड दिल्ली रोड पर ट्रैफिक जाम का काफी हद तक समाधान हो जाएगा। जीएमआरएल की तरफ से जीएमडीए को डिजाइन में बदलाव करने का आश्वासन दिया।

जीएमआरएल की पहले योजना थी कि सुशील ऐमा रोड से मेट्रो निकलने के बाद ओल्ड दिल्ली रोड से राव गजराज मार्ग से दिल्ली-जयपुर हाईवे पर शंकर चौक तक मेट्रो को जोड़ा जाए। नमो भारत ट्रेन रूट में बदलाव के बाद ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो परियोजना में बदलाव किया गया।

ओल्ड दिल्ली रोड पर करीब सवा किलोमीटर तक मेट्रो चलेगी। इसके बाद हनुमान मंदिर के सामने से शंकर चौक की तरफ मुड़ जाएगी। सवा किलोमीटर मेट्रो मार्ग को अब फ्लाईओवर के ऊपर बनाया जाएगा।

सलाहकार नियुक्त किया जाएगा : जीएमडीए ने ओल्ड दिल्ली रोड पर फ्लाईओवर निर्माण को लेकर सलाहकार नियुक्त करने के लिए आवेदन आमंत्रित कर दिए हैं। अगले एक महीने के अंदर सलाहकार नियुक्त कर दिया जाएगा। इसे डिजाइन तैयार करने के लिए दो महीने का समय दिया जाएगा।

कार्य तेजी से चल रहा ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के पहले चरण के तहत जीएमआरएल ने टेंडर आमंत्रित कर दिया है। इसके तहत तेजी से काम चल रहा है। दूसरे चरण के तहत टेंडर जारी करने के लिए टेंडर दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। जीएमआरएल की योजना इस माह के अंत तक टेंडर जारी करने की है। दूसरे चरण में करीब 15 किलोमीटर लंबी मेट्रो का निर्माण किया जाएगा।

रोड पर जाम से राहत मिलने की उम्मीद सोमवार से लेकर शुक्रवार तक ओल्ड दिल्ली रोड पर यातायात बेहद अधिक होता है। सुबह और शाम के समय तो अतुल कटारिय चौक से उद्योग विहार में पहुंचने में करीब 45 मिनट तक का समय लग जाता है। ओल्ड गुरुग्राम में रह रहे हजारों की संख्या में लोग उद्योग विहार क्षेत्र में काम करते हैं। ऐसे में सुबह और शाम के समय वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। फ्लाईओवर और मेट्रो चलने के बाद दावा किया जा रहा है कि इस रोड पर यातायात जाम नहीं लगेगा।