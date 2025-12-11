ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो का दूसरा चरण एलिवेटेड बनेगा, 30 दिन में जारी होगा टेंडर

संक्षेप: लागत दोगुना होने की आशंका के कारण, गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (जीएमआरएल) ने अध्ययन के बाद ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के दूसरे चरण को भूमिगत करने की बजाय अब एलिवेटिड बनाने का फैसला लिया है, जिसके निर्माण का टेंडर अगले 30 दिन में जारी हो जाएगा।

ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के दूसरे चरण को भूमिगत करने की बजाय एलिवेटिड बनाया जाएगा। यह फैसला गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड ने अध्ययन के बाद लिया है। इसको एलिवेटिड करने के पीछे के कारण शहरी एवं आवास मंत्रालय को जल्द बता दिए जाएंगे।

जीएमआरएल के एक अधिकारी ने बताया कि 31.5 किमी लंबी ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के निर्माण के 15.3 किमी हिस्से के निर्माण का टेंडर आवंटित किया जा चुका है, जिसके तहत काम शुरू कर दिया है। अगले 30 दिन के अंदर दूसरे चरण के तहत टेंडर जारी कर दिया जाएगा। इसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। दूसरे चरण में मेट्रो को भूमिगत की बजाय एलिवेटिड ही रखा जाएगा। इसके पीछे कारण बताते हुए अधिकारी ने कहा कि यदि भूमिगत किया जाता है तो इसकी लागत करीब दोगुना तक बढ़ जाएगी। भूमिगत करने के दौरान मेट्रो स्टेशन को भूमिगत तैयार किया जाएगा, जिस दौरान पूरी सड़क को उखाड़ना पड़ेगा। इस दौरान भी यातायात जाम लगेगा।

जीएमआरएल ने भूमिगत की दिशा में अध्ययन किया उद्योग राज्यमंत्री राव नरबीर सिंह ने दूसरे चरण की मेट्रो को भूमिगत करने के लिए केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखकर आग्रह किया था। भूमिगत करने के पीछे कारण बताया था कि दूसरे चरण में अधिकांश सड़कों की चौड़ाई 30 मीटर है। यदि एलिवेटिउ बनाया जाता है तो तीन साल से लोगों को यातायात जाम का सामना करना पड़ेगा। उद्योग मंत्री के इस पत्र के बाद जीएमआरएल ने भूमिगत करने की दिशा में अध्ययन किया था।

जनवरी से मेट्रो पिलर दिखने लगेंगे जीएमआरएल अधिकारी ने बताया कि जनवरी माह से मेट्रो के पिलर दिखने शुरू हो जाएगा। इस माह के अंत तक 35 पिलर बनकर तैयार हो जाएंगे। सेक्टर-33 स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में कास्टिंग यार्ड में मेट्रो के तहत निर्माण शुरू हो गया है। यू गार्डर तैयार किए जा रहे हैं। निर्धारित समयावधि से पहले तैयार किया जाएगा।