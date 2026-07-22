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ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के निर्माण की एक अड़चन दूर, कहां अब भी परेशानी?

By Krishna Bihari Singh
हिन्दुस्तान
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ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के निर्माण की एक बड़ी अड़चन दूर हो गई है। मौजूदा सूरते हाल यह है कि ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से सेक्टर-नौ तक निर्माण महज 11 फीसदी ही पूरा हुआ है। यह जून के अंत तक का आंकड़ा है।

ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के निर्माण की एक अड़चन दूर, कहां अब भी परेशानी?

दीपक आहूजा, गुरुग्राम

ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के निर्माण की एक अड़चन दूर हो गई है। सेक्टर-33 में मेट्रो डिपो के निर्माण के बीच में आ रही 220केवीए बिजलीघर की करीब 400 वर्ग मीटर जमीन देने के लिए हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम (एचवीपीएन) ने गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (जीएमआरएल) को अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी कर दिया है। इसमें शर्त रखी है कि बिजली उपकरणों को जीएमआरएल के खर्चे पर स्थानांतरित किया जाएगा।

जारी किया था 409 करोड़ का टेंडर

जीएमआरएल ने गत 16 जून को मेट्रो डिपो के निर्माण के लिए करीब 409 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया था। इस टेंडर को 22 जुलाई को खोला जाना था, लेकिन अब इसकी समयावधि को बढ़ाकर पांच अगस्त कर दिया है। मेट्रो डिपो के निर्माण के लिए पहले टेंडर पांच मार्च को जारी किया था, लेकिन कम कंपनियों के आगे आने की वजह से इस टेंडर को रद्द कर दिया था।

11 प्रतिशत निर्माण हुआ

ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से सेक्टर-नौ तक निर्माण जून के अंत तक 11 प्रतिशत हुआ है। पिछले साल सितंबर माह में करीब 14 किलोमीटर लंबे मेट्रो मार्ग के निर्माण कटेंडर आवंटित किया था।

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एफओबी हटाने पर फैसला नहीं हुआ फैसला

उमंग भारद्वाज चौक से लेकर बसई तालाब तक दो एफओबी भी मेट्रो मार्ग के निर्माण की अड़चन बने हुए हैं। जीएमआरएल ने इन दोनों एफओबी को हटाने का आग्रह जीएमडीए से किया जा चुका है। अभी तक इन एफओबी के हटाने को लेकर कोई फैसला नहीं हो सका है।

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सेक्टर-10 के बिजलीघर से परेशानी

हीरो होंडा चौक से लेकर उमंग भारद्वाज चौक तक मेट्रो की अधिकांश अड़चन दूर हो चुकी है। सेक्टर-10 में बिजलीघर अड़चना बना हुआ है। एचवीपीएन ने सेक्टर-37 में 66केवी क्षमता का नया बिजलीघर बना लिया है।

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सोहना में नालों के ऊपर बने कब्जे गिराए जाएंगे

वहीं सोहना में नालों पर बने कब्जों पर जल्द नगर परिषद का बुलडोजर चलेगा। नालों पर पक्के मकान, दुकानें और अवैध निर्माण होने से बारिश में प्रमुख सड़कों और बाजारों में जलभराव हो रहा है। डीटीपी आरएस बाठ ने कहा कि शहर में अतिक्रमण की तस्वीर बेहद चिंताजनक है। करीब 12 साल पहले दमदमा चौक से राम तालाब की ओर जाने वाला बरसाती नाला करीब 40 फीट चौड़ा हुआ करता था। नगर परिषद द्वारा पक्के निर्माण के दौरान इसे संकरा कर चार फीट का बना दिया गया। बची हुई सरकारी जमीन पर स्थानीय लोगों ने कब्जा कर अवैध दुकानें और निर्माण खड़े कर लिए। बांध कॉलोनी से मंगलनगर होते हुए नागरिक अस्पताल के पीछे तक जाने वाले 15 फीट चौड़े नाले को भी दबा दिया गया।

Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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