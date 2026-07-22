ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के निर्माण की एक अड़चन दूर, कहां अब भी परेशानी?
ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के निर्माण की एक बड़ी अड़चन दूर हो गई है। मौजूदा सूरते हाल यह है कि ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से सेक्टर-नौ तक निर्माण महज 11 फीसदी ही पूरा हुआ है। यह जून के अंत तक का आंकड़ा है।
दीपक आहूजा, गुरुग्राम
ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के निर्माण की एक अड़चन दूर हो गई है। सेक्टर-33 में मेट्रो डिपो के निर्माण के बीच में आ रही 220केवीए बिजलीघर की करीब 400 वर्ग मीटर जमीन देने के लिए हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम (एचवीपीएन) ने गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (जीएमआरएल) को अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी कर दिया है। इसमें शर्त रखी है कि बिजली उपकरणों को जीएमआरएल के खर्चे पर स्थानांतरित किया जाएगा।
जारी किया था 409 करोड़ का टेंडर
जीएमआरएल ने गत 16 जून को मेट्रो डिपो के निर्माण के लिए करीब 409 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया था। इस टेंडर को 22 जुलाई को खोला जाना था, लेकिन अब इसकी समयावधि को बढ़ाकर पांच अगस्त कर दिया है। मेट्रो डिपो के निर्माण के लिए पहले टेंडर पांच मार्च को जारी किया था, लेकिन कम कंपनियों के आगे आने की वजह से इस टेंडर को रद्द कर दिया था।
11 प्रतिशत निर्माण हुआ
ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से सेक्टर-नौ तक निर्माण जून के अंत तक 11 प्रतिशत हुआ है। पिछले साल सितंबर माह में करीब 14 किलोमीटर लंबे मेट्रो मार्ग के निर्माण कटेंडर आवंटित किया था।
एफओबी हटाने पर फैसला नहीं हुआ फैसला
उमंग भारद्वाज चौक से लेकर बसई तालाब तक दो एफओबी भी मेट्रो मार्ग के निर्माण की अड़चन बने हुए हैं। जीएमआरएल ने इन दोनों एफओबी को हटाने का आग्रह जीएमडीए से किया जा चुका है। अभी तक इन एफओबी के हटाने को लेकर कोई फैसला नहीं हो सका है।
सेक्टर-10 के बिजलीघर से परेशानी
हीरो होंडा चौक से लेकर उमंग भारद्वाज चौक तक मेट्रो की अधिकांश अड़चन दूर हो चुकी है। सेक्टर-10 में बिजलीघर अड़चना बना हुआ है। एचवीपीएन ने सेक्टर-37 में 66केवी क्षमता का नया बिजलीघर बना लिया है।
सोहना में नालों के ऊपर बने कब्जे गिराए जाएंगे
वहीं सोहना में नालों पर बने कब्जों पर जल्द नगर परिषद का बुलडोजर चलेगा। नालों पर पक्के मकान, दुकानें और अवैध निर्माण होने से बारिश में प्रमुख सड़कों और बाजारों में जलभराव हो रहा है। डीटीपी आरएस बाठ ने कहा कि शहर में अतिक्रमण की तस्वीर बेहद चिंताजनक है। करीब 12 साल पहले दमदमा चौक से राम तालाब की ओर जाने वाला बरसाती नाला करीब 40 फीट चौड़ा हुआ करता था। नगर परिषद द्वारा पक्के निर्माण के दौरान इसे संकरा कर चार फीट का बना दिया गया। बची हुई सरकारी जमीन पर स्थानीय लोगों ने कब्जा कर अवैध दुकानें और निर्माण खड़े कर लिए। बांध कॉलोनी से मंगलनगर होते हुए नागरिक अस्पताल के पीछे तक जाने वाले 15 फीट चौड़े नाले को भी दबा दिया गया।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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