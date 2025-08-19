ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो का पहला चरण ढाई साल में होगा पूरा, कहां-कहां बनेंगे स्टेशन; देखें रूट मैप
Old Gurugram Metro : गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (जीएमआरएल) ने ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के पहले चरण का टेंडर आवंटित कर दिया है। मेट्रो के 15.2 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का निर्माण कार्य अगले महीने शुरू हो जाएगा। इस पर करीब 1277 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
पहले चरण के तहत मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से लेकर सेक्टर-नौ तक मेट्रो का निर्माण किया जाएगा। इसके तहत 14 स्टेशन तैयार किए जाएंगे। बख्तावर चौक पर अंडरपास का निर्माण किया जाएगा। वहीं, दूसरे चरण की मेट्रो के निर्माण के लिए जीएमआरएल ने भू तकनीकी सर्वे शुरू कर दिया है। मौजूदा समय में यह सर्वे सेक्टर-नौ-नौ ए और सेक्टर-चार-सात की मुख्य सड़क पर चल रहा है। हर 30 मीटर पर मिट्टी के नमूने लिए जा रहे हैं। पानी की गहराई को माप रहे हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर मेट्रो की फाउंडेशन को तैयार किया जाना है।
जीएमआरएल के प्रबंध निदेशक डॉ. चंद्रशेखर खरे ने बताया कि पहले चरण का निर्माण जल्द शुरू हो जाएगा। टेंडर आवंटित कर दिया है।
यातायात योजना बनाई जाएगी : जीएमआरएल के प्रबंध निदेशक ने अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं कि मेट्रो का निर्माण शुरू होने के साथ यातायात योजना बनाई जाए। वाहन चालकों को निर्माण शुरू होने के दौरान असुविधाओं नहीं होनी चाहिए।
मेट्रो निर्माण की कई अड़चन अभी दूर नहीं हुई
ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के पहले चरण के निर्माण की कई अड़चन अभी दूर नहीं हुई है। सेक्टर-33 में मेट्रो निर्माण के लिए कास्टिंग यार्ड तैयार करना है, जिसके लिए अभी तक जमीन नहीं मिल सकी है। बसई चौक के आसपास अवैध रूप से मकान और दुकान बने हुए हैं, जिन्हें अभी तक नहीं हटाया जा सका है। सेक्टर-चार और नौ के मकान मेट्रो निर्माण के बीच में आ रहे हैं। इनके मालिकों से अभी तक सहमति नहीं बन सकी है।
एलिवेटेड कॉरिडोर होगा
ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो योजना के तहत 27 स्टेशन का निर्माण होना है। 29.5 किमी लंबा मेट्रो का एलिवेटेड कॉरिडोर तैयार होगा। दिल्ली मेट्राे रेल लिमिटेड के मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के ठीक सामने इस नाम से नया स्टेशन तैयार होगा। आखिरी स्टेशन शंकर चौक के समीप बनेगा।