गुरुग्राम रेलवे स्टेशन तक मेट्रो के विस्तार का प्लान तैयार, 1.80 KM लंबा होगा ट्रैक, 454 करोड़ आएगा खर्च

गुरुग्राम रेलवे स्टेशन तक ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के विस्तार की योजना तैयार हो गई है। राइट्स ने इसकी रिपोर्ट गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (जीएमआरएल) को सौंप दी है। इस पर करीब 454 करोड़ रुपये का खर्चा आएगा। जीएमआरएल की तरफ से इस विस्तार को मंजूरी के लिए हरियाणा सरकार और शहरी आवास मंत्रालय के समक्ष रखा जाएगा।

जीएमआरएल ने ओल्ड गुरग्राम मेट्रो के तहत 28.5 किमी लंबा मेट्रो रूट तैयार करना है। इसमें 27 स्टेशन का निर्माण होगा। इस परियोजना के तहत सेक्टर-पांच में एक स्टेशन प्रस्तावित है। मेट्रो रूट पर यात्रियों की संख्या को बढ़ाने के लिए ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो का विस्तार रेलवे स्टेशन तक करने को लेकर विचार विमर्श हुआ था। इसके बाद जीएमआरएल ने खर्चे के आंकलन की रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी राइट्स को सौंपी थी।

राइट्स ने सर्वे करके बताया है कि 1.80 किमी लंबा मेट्रो का ट्रैक बनेगा। रेलवे स्टेशन पर मेट्रो स्टेशन का निर्माण करने के लिए 1069 वर्ग मीटर जमीन की आवश्यकता होगी। इसमें हरियाणा सरकार की 419 वर्ग मीटर, निजी जमीन 446 वर्ग मीटर और 204 वर्ग मीटर रेलवे विभाग की जमीन शामिल है। यह जमीन एंट्री और एग्जिट गेट बनाने के लिए चाहिए। इसके अलावा सेक्टर-पांच मेट्रो स्टेशन पर 605 वर्ग मीटर जमीन की आवश्यकता है। गुरुग्राम रेलवे मेट्रो स्टेशन पर एस्क्लेटर निर्माण पर करीब 12.70 करोड़ रुपये का खर्चा आएगा।

भोंडसी रूट में रेलवे स्टेशन आ रहा : हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (एचएमआरटीसी) ने भोंडसी से रेलवे स्टेशन तक भी मेट्रो रूट की योजना बनाई हुई है। रेलवे स्टेशन तक मेट्रो इस रूट में प्रस्तावित है। हालांकि इस रूट की डीपीआर तैयार करने की जिम्मेदारी एचएमआरटीसी ने राइट्स को सौंप दी है, लेकिन इसमें समय लगेगा। ऐसे में नई योजना के मुताबिक भोंडसी से सेक्टर-पांच तक मेट्रो का निर्माण किया जाएगा। सेक्टर-पांच में इंटरचेंज स्टेशन बनेगा। ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो परियोजना के तहत सेक्टर-पांच से रेलवे स्टेशन तक मेट्रो का विस्तार किया जाएगा।