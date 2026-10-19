ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो का निर्माण हाईटेंशन तारों ने रोका, NHAI का लाइन शिफ्ट करने से इनकार

ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो की राह में अब हाई ‘टेंशन’ देने वाली बाधा आड़े आ रही है। हीरो होंडा चौक के पास से गुजर रही 66केवी हाईटेंशन लाइन ने मेट्रो का रास्ता रोक दिया है। एनएचएआई ने पूर्व में हुए समझौते के बावजूद लाइन को शिफ्ट करने इससे इनकार कर दिया है।

गुरुग्राम में हीरो होंडा चौक के पास से गुजर रही 66केवी क्षमता की हाईटेंशन लाइन ने ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के निर्माण का रास्ता रोक दिया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को इन तारों को स्थानांतरित करना था, लेकिन अब एनएचएआई ने इससे इनकार कर दिया है।

गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (जीएमआरएल) और एनएचएआई अधिकारियों के बीच तालमेल की कमी से मेट्रो निर्माण में देरी संभव है। गत 22 दिसंबर को जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। इसमें जीएमआरएल, एनएचएआई और एचवीपीएन के अधिकारी मौजूद थे। इसमें फैसला हुआ था कि हीरो होंडा चौक के पास 66केवी क्षमता की हाईटेंशन तारों को एनएचएआई हटाएगा, जिसका खर्चा जीएमडीए वहन करेगा। जीएमआरएल ने गत 30 अप्रैल को एनएचएआई को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि इस हाईटेंशन तारों को अतिशीघ्र हटवाया जाए। गत 16 जुलाई को इस सिलसिले में दोबारा सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें एनएचएआई ने आश्वासन दिया था कि 31 अक्टूबर तक इस हाईटेंशन लाइन को स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

इस हाईटेंशन लाइन के स्थानांतरण को लेकर एचवीपीएन (हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम) ने इस्टीमेट तैयार करके एनएचएआई को सौंप दिया था। गत 18 सितंबर को एनएचएआई ने इस कार्य को करने से इनकार करते हुए जीएमआरएल को सूचित कर दिया। जीएमआरएल से आग्रह किया कि वे इस कार्य को स्वयं करवाएं। जीएमआरएल के मुख्य परियोजना प्रबंधक आरपी गुप्ता ने इस सिलसिले में एनएचएआई के परियोजना निदेशक योगेश तिलक को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि पूर्व सहमती के मुताबिक इस कार्य को एनएचएआई करवाए।

यदि जीएमआरएल की तरफ से इन हाईटेंशन तारों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को शुरू किया जाता है तो उसमें काफी समय लग जाएगा। नए सिरे से इस्टीमेट तैयार करने के पश्चात टेंडर प्रक्रिया को शुरू करना होगा। इससे हीरो होंडा चौक से उमंग भारद्वाज चौक तक ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के निर्माण में देरी होगी।

सेक्टर-33 में डिपो तैयार होगा सेक्टर-33 में करीब 409 करोड़ रुपये की लागत से मेट्रो डिपो तैयार होना है। इसके लिए जून माह में टेंडर जारी किया था। पांच कंपनियों ने आवेदन किया है। टेंडर की तकनीकी और वित्तीय बिड को खोला जा चुका है। टेंडर आवंटन से ठीक पहले जीएमआरएल के प्रबंध निदेशक डॉ. चंद्रशेखर खरे का तबादला हो गया। हरियाणा सरकार ने इनकी जगह पर आईएएस अधिकारी मुकुल कुमार को नियुक्त किया है। इन्होंने जीएमआरएल का कार्यभार तो ग्रहण कर लिया, लेकिन शहरी एवं आवासन मंत्रालय से अभी इनकी नियुक्ति पर सहमती नहीं मिली है। इस वजह से मेट्रो के प्रशासनिक कार्य अटक गए हैं।

मेट्रो का निर्माण धीमा मेट्रो का निर्माण धीमी गति से चल रहा है। 14 किमी लंबी मेट्रो के निर्माण का टेंडर दलीप बिल्डकॉन लिमिटेड को आवंटित किया था। 24 महीने में कंपनी को इस मेट्रो मार्ग के अलावा 14 मेट्रो स्टेशन का निर्माण करना है।

बिजलीघर भी अड़चन बना एचवीपीएन का सेक्टर-10 का बिजली घर भी ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के निर्माण की अड़चन बना हुआ है। इस बिजली घर के स्थानांतरण के लिए एनएचएआई की तरफ से सेक्टर-37 में नया बिजली घर तैयार किया जा रहा है।