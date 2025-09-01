Old Gurugram Metro casting yard will be built in Transport Nagar, HSVP provided 12.9 acres of land ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो का कास्टिंग यार्ड 12.9 एकड़ में बनेगा, HSVP ने कहां दी जमीन, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsOld Gurugram Metro casting yard will be built in Transport Nagar, HSVP provided 12.9 acres of land

ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो का कास्टिंग यार्ड 12.9 एकड़ में बनेगा, HSVP ने कहां दी जमीन

ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के निर्माण के लिए कास्टिंग यार्ड स्थापित करने को गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (जीएमआरएल) को जमीन मिल गई है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने सेक्टर-33 स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में 12.9 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाई है।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्रामMon, 1 Sep 2025 02:31 PM
share Share
Follow Us on
ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो का कास्टिंग यार्ड 12.9 एकड़ में बनेगा, HSVP ने कहां दी जमीन

ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के निर्माण के लिए कास्टिंग यार्ड स्थापित करने को गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (जीएमआरएल) को जमीन मिल गई है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने सेक्टर-33 स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में 12.9 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाई है।

जीएमआरएल ने मेट्रो निर्माण के पहले चरण के लिए दिल्ली-जयपुर हाईवे पर हीरो होंडा चौक के पास स्थित सेक्टर-33 स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में कास्टिंग यार्ड तैयार करने की योजना बनाई है, जबकि दूसरे चरण के मेट्रो निर्माण के लिए सेक्टर-10 स्थित ऑटो मार्केट में 25 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाने के लिए एचएसवीपी से आग्रह किया है।

ये भी पढ़ें:ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के भूमि पूजन डेट से जुड़ा बड़ा अपडेट,जाने कब शुरू होगा काम

एचएसवीपी की प्रशासक वैशाली सिंह के आदेश के बाद संपदा अधिकारी दो अनुपमा मलिक ने कास्टिंग यार्ड के लिए जीएमआरएल को 12.9 एकड़ जमीन उपलब्ध करवा दी है। जमीन की चारदीवारी करवाने के बाद स्लैब, पिलर और कॉलम निर्माण की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा।

अवैध निर्माणों को जल्द हटाया जाएगा

पहले चरण के मेट्रो निर्माण के लिए बसई चौक के आसपास अभी अतिक्रमण और अवैध निर्माण नहीं हटा है। जीएमआरएल के सर्वे के मुताबिक 217 स्थायी और अस्थायी निर्माण बीच में आ रहे हैं। इसमें करीब 35 मकान और दुकान के पास रजिस्ट्री है। अधिकांश अवैध निर्माण एचएसवीपी की अधिग्रहित जमीन पर हैं। जीएमआरएल ने एचएसवीपी के संपदा अधिकारी एक से आग्रह किया है कि अवैध निर्माण और अतिक्रमण को हटवाया जाए, जिससे कि मेट्रो निर्माण में किसी तरह की दिक्कत नहीं आए।

ये भी पढ़ें:ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो का पहला चरण ढाई साल में होगा पूरा, कहां-कहां बनेंगे स्टेशन

अफसरों की बैठक आज

मेट्रो निर्माण की अड़चनों को दूर करने के लिए हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में सोमवार को बैठक होगी। इसमें जीएमआरएल, एचएसवीपी, एचएसआईआईडीसी, एनसीआरटीसी, ट्रैफिक पुलिस, डीएचबीवीएन और एचवीपीएन के अधिकारी शामिल होंगे। उम्मीद है कि इस बैठक के बाद निर्माण की अधिकांश अड़चन दूर हो जाएंगी।

सेक्टर-10 में कास्टिंग यार्ड बनाने में दिक्कत

जीएमआरएल ने दूसरे चरण के कास्टिंग यार्ड के निर्माण के लिए सेक्टर-10 की ऑटो मार्केट का चयन किया है। मौजूदा समय में ऑटो मार्केट की जमीन में लाखों टन मलबा पड़ा हुआ है। इसे हटवाना एचएसवीपी के लिए एक चुनौती बना हुआ है। एचएसवीपी ने नगर निगम से इस मलबे को हटवाने का आग्रह किया है।

ये भी पढ़ें:ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के सेकेंड फेज में 5 जगह बनेंगे अंडरपास,GMRL ने मांगे नक्शे