ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो का कास्टिंग यार्ड 12.9 एकड़ में बनेगा, HSVP ने कहां दी जमीन

ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के निर्माण के लिए कास्टिंग यार्ड स्थापित करने को गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (जीएमआरएल) को जमीन मिल गई है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने सेक्टर-33 स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में 12.9 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाई है।

जीएमआरएल ने मेट्रो निर्माण के पहले चरण के लिए दिल्ली-जयपुर हाईवे पर हीरो होंडा चौक के पास स्थित सेक्टर-33 स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में कास्टिंग यार्ड तैयार करने की योजना बनाई है, जबकि दूसरे चरण के मेट्रो निर्माण के लिए सेक्टर-10 स्थित ऑटो मार्केट में 25 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाने के लिए एचएसवीपी से आग्रह किया है।

एचएसवीपी की प्रशासक वैशाली सिंह के आदेश के बाद संपदा अधिकारी दो अनुपमा मलिक ने कास्टिंग यार्ड के लिए जीएमआरएल को 12.9 एकड़ जमीन उपलब्ध करवा दी है। जमीन की चारदीवारी करवाने के बाद स्लैब, पिलर और कॉलम निर्माण की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा।

अवैध निर्माणों को जल्द हटाया जाएगा पहले चरण के मेट्रो निर्माण के लिए बसई चौक के आसपास अभी अतिक्रमण और अवैध निर्माण नहीं हटा है। जीएमआरएल के सर्वे के मुताबिक 217 स्थायी और अस्थायी निर्माण बीच में आ रहे हैं। इसमें करीब 35 मकान और दुकान के पास रजिस्ट्री है। अधिकांश अवैध निर्माण एचएसवीपी की अधिग्रहित जमीन पर हैं। जीएमआरएल ने एचएसवीपी के संपदा अधिकारी एक से आग्रह किया है कि अवैध निर्माण और अतिक्रमण को हटवाया जाए, जिससे कि मेट्रो निर्माण में किसी तरह की दिक्कत नहीं आए।

अफसरों की बैठक आज मेट्रो निर्माण की अड़चनों को दूर करने के लिए हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में सोमवार को बैठक होगी। इसमें जीएमआरएल, एचएसवीपी, एचएसआईआईडीसी, एनसीआरटीसी, ट्रैफिक पुलिस, डीएचबीवीएन और एचवीपीएन के अधिकारी शामिल होंगे। उम्मीद है कि इस बैठक के बाद निर्माण की अधिकांश अड़चन दूर हो जाएंगी।