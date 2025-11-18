गुरुग्राम में सेक्टर-101 मेट्रो रूट की अड़चनें होंगी दूर, GMRL और HSVP की टीम आज करेगी यह काम
संक्षेप: ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के निर्माण के तहत बसई मेट्रो स्टेशन से सेक्टर-101 मेट्रो स्टेशन के बीच प्रस्तावित मेट्रो रूट के निर्माण की अड़चनें जल्द दूर होंगी। जीएमआरएल और एचएसवीपी की संयुक्त टीम मंगलवार को करीब ढाई किमी लंबे इस मेट्रो रूट की पैमाइश करेगी।
ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के निर्माण के तहत बसई मेट्रो स्टेशन से सेक्टर-101 मेट्रो स्टेशन के बीच प्रस्तावित मेट्रो रूट के निर्माण की अड़चनें जल्द दूर होंगी। गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (जीएमआरएल) और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की संयुक्त टीम मंगलवार को करीब ढाई किमी लंबे इस मेट्रो रूट की पैमाइश करेगी।
एचएसवीपी ने गांव बसई स्थित तालाब से लेकर सेक्टर-101 (द्वारका एक्सप्रेसवे) तक 60 मीटर चौड़ी सड़क विकसित करने के लिए जमीन का अधिग्रहण किया हुआ है। तालाब के साथ रेलवे लाइन को पार करते हुए द्वारका एक्सप्रेसवे तक मेट्रो का रूट तैयार होना है। निर्माण के रास्ते में कुछ मकान आ रहे हैं। ऐसे में एचएसवीपी की तरफ से अधिग्रहीत जमीन की पहचान करके पैमाइश की जाएगी। इस दौरान जांच की जाएगी कि अधिग्रहीत जमीन में मकानों का निर्माण हुआ है या उससे बाहर है। मकान बाहर आते हैं तो अधिग्रहण की योजना बनाई जाएगी। पैमाइश के दौरान दोनों विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। एचएसवीपी की तरफ से जीएमआरएल को जमीन का कब्जा सौंपा जाएगा।
एक साथ तीन स्थानों पर काम शुरू होगा
ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो का निर्माण एक साथ तीन जगह पर शुरू होगा। पाइल करने के लिए तीन मशीन मौके पर पहुंच चुकी है। एक मशीन के माध्यम से सेक्टर-45 मेट्रो स्टेशन के समीप से पाइल लगाने का काम शुरू किया जाएगा। दूसरी मशीन सुभाष चौक से हीरो होंडा चौक के बीच काम करेगी, जबकि तीसरी मशीन हीरो होंडा चौक से लेकर सेक्टर-नौ तक पाइल करने का काम करेगी।
सेक्टर-33 में बनाया जा रहा कास्टिंग यार्ड
पहले चरण की मेट्रो के निर्माण को लेकर दिल्ली-जयपुर हाईवे पर सेक्टर-33 स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में मेट्रो का निर्माण कर रही कंपनी की तरफ से कास्टिंग यार्ड तैयार किया जा रहा है। इस कंपनी ने अपना कार्यालय तैयार कर लिया है। कास्टिंग यार्ड बनने के साथ मेट्रो का निर्माण तेज गति से शुरू हो जाएगा।
डॉ. चंद्रशेखर खरे, प्रबंध निदेशक, जीएमआरएल, ''ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो रूट का निर्माण निर्धारित समयावधि में पूरा किया जाएगा। इसको लेकर निर्माणाधीन कंपनी को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। मेट्रो निर्माण के दूसरे चरण के तहत टेंडर जारी करने के तहत कागजी प्रक्रिया की जा रही है।''