ओल्ड गुरुग्राम में नई पाइपलाइन से 80 इलाकों को होगा फायदा, सेक्टरों से कॉलोनियों तक मिलेगा पर्याप्त पानी

ओल्ड गुरुग्राम के सेक्टरों, कॉलोनियों समेत 80 इलाकों तक पर्याप्त पेयजल पहुंचाने की योजना गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) की तरफ से तैयार की गई है। इसके तहत बसई के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से लेकर दिल्ली-जयपुर हाईवे पर शंकर चौक तक पानी की नई पाइपलाइन डाली जाएगी। इस पर करीब 99 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इसकी डीपीआर को मंजूरी मिल गई है। अगले सप्ताह तक टेंडर जारी किया जाएगा।

जीएमडीए की गांव बसई में 100 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रतिदिन) क्षमता का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तैयार करने की योजना है। इसके अलावा 200 एमएलडी क्षमता का स्टोरेज टैंक भी तैयार किया जाएगा। इसके ऊपर करीब 175 करोड़ रुपये का खर्चा आएगा। इसके तहत अगले सप्ताह तक टेंडर आमंत्रित कर दिए जाएंगे।

इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बनने से ओल्ड गुरुग्राम की करीब 80 कॉलोनी, सेक्टर और गांवों तक पर्याप्त पानी पहुंचाने की योजना जीएमडीए ने तैयार की है। पानी सप्लाई की इस योजना के मुताबिक, बसई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से नई वाटर सप्लाई की लाइन डाली जाएगी। यह लाइन द्वारका एक्सप्रेसवे पर जाएगी। गांव बजघेड़ा के पास पालम विहार रोड की तरफ मुड़ जाएगी।

200 एमएलडी क्षमता की पाइपलाइन होगी जीएमडीए के सर्वे के मुताबिक, इस पाइपलाइन के आसपास लगते क्षेत्रों में पानी सप्लाई की मांग 146 एमएलडी है, लेकिन भविष्य में बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए इस पाइपलाइन को 200 एमएलडी क्षमता का तैयार किया जाएगा।

इन क्षेत्रों को भी लाभ होगा इस पाइपलाइन के डलने के बाद द्वारका एक्सप्रेसवे के अलावा सेक्टर-नौ, नौए, चार, सात, पांच, गांव कार्टरपुरी, डूंडाहेड़ा, मौलाहेड़ा, उद्योग विहार, डीएलएफ फेज-तीन, शीतला माता रोड पर विकसित कॉलोनियों को लाभ होगा। लोगों को पेयजल किल्लत की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा।

सेक्टर-21, 22 और 23 में अधिक दिक्कत गर्मियों में सेक्टर-21, 22 और 23 से पर्याप्त पानी न पहुंचने की शिकायत आती है। यहां के निवासी पानी के लिए टैंकरों पर आश्रित हो जाते हैं। दावा किया जा रहा कि टेंडर आवंटित होने के बाद डेढ़ साल में पाइपलाइन को डाल दिया जाएगा।

प्रकाश लांबा, प्रधान, आरडब्ल्यूए, सेक्टर-21, ''हर गर्मी में सेक्टर-21 में पानी की किल्लत हो जाती है। टैंकरों पर लोगों को आश्रित होना पड़ता है। इस साल भी गर्मियों में कई दिन तक लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिला था। समस्या के स्थायी समाधान की जरूरत है।''