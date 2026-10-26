दिल्ली में इन गाड़ियों की एंट्री पर लगेगा बैन, 1 नवंबर से नहीं मिलेगी एंट्री
दिल्ली-एनसीआर में पुराने डीजल और पेट्रोल गाड़ियों की एंट्री पर प्रतिबंध लग सकता है। इसमें वो पुरानी गाड़ियां जो दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड हैं और बीएस-6 मानकों को पूरा नहीं करती हैं, उनकी एंट्री दिल्ली में नहीं हो पाएगी।
दिल्ली-एनसीआर में 1 नवंबर से आने वाली गाडि़यों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम से दिल्ली आने वाली पुरानी डीजल और पेट्रोल गाड़ियों की एंट्री पर बैन लग सकता है। मिली जानकारी के अनुसार, 1 नवंबर से दिल्ली आने वाली उन गाड़ियों पर प्रतिबंध लग जाएगा, जो दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड हैं और बीएस-6 मानकों को पूरा नहीं करती हैं।
मानकों पर खरी नहीं हैं 10 लाख गाड़ियां
इस मामले को लेकर मिली जानकारी के अनुसार, 1 नवंबर को शुरू हो रही इन गाड़ियों पर लगी पाबंदी 31 जनवरी तक लागू रहेगी। सरकार की तरफ से बताया गया है कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, नोएडा से आने वाली ऐसी 10 लाख गाड़ियां हैं, जो बीएस-6 मानकों को पूरा नहीं करती हैं। बताया जा रहा है कि गुरुग्राम और फरीदबाद में करीब 2 लाख ऐसी गाड़ियां हैं, इन मानकों को पूरा नहीं करती हैं। इनमें से 70 प्रतिशत गाड़ियां बीएस-3 और बीएस-4 श्रेणी के हैं। मिली जानकारी के अनुसार, इन दो जिलों में लगभग 50 हजार ऐसे कॉमर्शियल गाड़ियां हैं, जो इन मानकों को पूरा नहीं करती हैं। उत्तर प्रदेश के जिलों में इन गाडि़यों की संख्या इससे भी ज्यादा है।
मिली जानकारी के अनुसार, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कुल 4 लाख से ज्यादा ऐसी गाडि़यां हैं जो बीएस-6 मानकों को पूरा नहीं करती हैं। इनमें से आधे से ज्यादा बीएस-4 गाड़ियां हैं, जिनमें पेट्रोल कारें भी शामिल हैं। नोएडा के अलावा गाजियाबाद में भई इस तरह की 4 लाख गाड़ियां हैं।
किसपर पड़ेगा सबसे ज्यादा प्रभाव
1 नवंबर से लगने वाली पाबंदी का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ेगा, जो अपने कारोबार के लिए दिल्ली आते-जाते हैं। हालांकि, जिन गाड़ियों की गिनती की गई है, उन सभी पर यह प्रतिबंध नहीं रहेगा। सीएनजी और इलेक्ट्रिक गाडि़यों को इस पाबंदी से छूट मिली हुई है। इसके अलावा एंबुलेंस, दमकल और जरूरी सेवाओं से जुड़ी गाडि़यों को भी इस पाबंदी से छूट दी गई है। ऐसे वाहन जो दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड हैं, लेकिन बीएस-6 मानकों को पूरा करते हैं, उन्हें दिल्ली में आसानी से एंट्री मिल जाएगी।
इस नियम के तहत दिल्ली में रजिस्टर्ड गाड़ियों पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन पलूशन और गाड़ियों की उम्र से जुड़े नियमों का पालन सबको करना पड़ेगा। वो पहले की तरह ही लागू रहेंगे। ऐसे में बाहर से आने वाली गाड़ियों की दिल्ली के अधिकारी पहचान करेंगे और उन्हें राजधानी में प्रवेश करने से रोकने की तैयारी करेंगे।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर