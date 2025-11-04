दिल्ली की मुबारक बेगम मस्जिद, 5 साल से कर रही रिनोवेशन का इंतजार; बेहद रोचक कहानी

संक्षेप: चांदनी चौक की 200 साल पुरानी मुबारक बेगम मस्जिद का गुंबद 2020 की बारिश में गिर गया था, जिसके बाद से ही यह ऐतिहासिक इमारत जर्जर हाल में है और वक्फ बोर्ड से जीर्णोद्धार की मंजूरी के इंतजार में नमाजी डरकर नमाज पढ़ रहे हैं।

चांदनी चौक की चहल-पहल से थोड़ा हटकर, हौज काजी चौक पर लाल कुआं रोड पर एक खास मस्जिद छिपी है। तंग गलियों में दुकानों के ऊपर बनी यह 200 साल पुरानी मस्जिद अब भी रोज 100 नमाजियों को बुलाती है। लाल ईंटों वाली यह इमारत तीन गुंबदों की शानदार इमारत थी, लेकिन 2020 की भयंकर बारिश ने सब बदल दिया। इसके बाद से ही मस्जिद जीणोद्धार का इंतजार कर रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बारिश के बाद जर्जर हो गई इमारत इमाम मोहम्मद जाहिद याद करते हैं कि 2020 में एक रात तेज बारिश के साथ मध्य गुंबद धड़ाम से गिर गया। आधा हिस्सा मस्जिद के आगे गिरा, आधा पीछे। नीचे की छत में दरारें पड़ गईं। हर मानसून में पानी टपकता है। नमाजी अब भी आते हैं, लेकिन गुंबद के नीचे खड़े होने से डरते हैं। मस्जिद एक्टिव है, पर अधूरी लगती है।

वक्फ बोर्ड के वादे दिल्ली वक्फ बोर्ड ने कई बार सर्वे कराया। 2021 में वर्ल्ड मोन्यूमेंट फंड से करार हुआ था। INTACH या आगा खान ट्रस्ट को जोड़ने की बात चली। लेकिन पांच साल बीत गए, काम शुरू नहीं हुआ। 2023 में हेरिटेज कमिटी ने NOC नहीं दिया। 2024-25 में भी लोकल लोग टैग करके अपील कर रहे हैं कि काम शुरू करवाएं। बोर्ड कहता है, नई फाइल बन रही है।

मुबारक बेगम की अनोखी कहानी यह मस्जिद ब्रिटिश रेजीडेंट सर डेविड ऑक्टरलोनी की चहेती बेगम मुबारक ने बनाई। ऑक्टरलोनी मुगल स्टाइल में रहते थे और उनकी 13 बीवियां थीं। उनकी मौत के बाद मुबारक को संपत्ति मिली। उन्होंने 1822-23 में दुकानों के ऊपर मस्जिद बनवाई। किराया रखरखाव के लिए था। मुख्य मेहराब पर उर्दू में लिखा है: “यह मस्जिद आसमान से ऊंची है, यरुशलम से कम नहीं।” मस्जिद भले ही एक औरत ने बनाई, पर आज जुमे को सिर्फ मर्द नमाज पढ़ते हैं। इतिहासकार राना साफवी इसे विडंबना कहती हैं।