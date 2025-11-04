Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsold delhi mubarak begum masjid dome collapse restoration delay
दिल्ली की मुबारक बेगम मस्जिद, 5 साल से कर रही रिनोवेशन का इंतजार; बेहद रोचक कहानी

दिल्ली की मुबारक बेगम मस्जिद, 5 साल से कर रही रिनोवेशन का इंतजार; बेहद रोचक कहानी

संक्षेप: चांदनी चौक की 200 साल पुरानी मुबारक बेगम मस्जिद का गुंबद 2020 की बारिश में गिर गया था, जिसके बाद से ही यह ऐतिहासिक इमारत जर्जर हाल में है और वक्फ बोर्ड से जीर्णोद्धार की मंजूरी के इंतजार में नमाजी डरकर नमाज पढ़ रहे हैं।

Tue, 4 Nov 2025 10:24 AMAnubhav Shakya नई दिल्ली, हिंदुस्तान टाइम्स
share Share
Follow Us on

चांदनी चौक की चहल-पहल से थोड़ा हटकर, हौज काजी चौक पर लाल कुआं रोड पर एक खास मस्जिद छिपी है। तंग गलियों में दुकानों के ऊपर बनी यह 200 साल पुरानी मस्जिद अब भी रोज 100 नमाजियों को बुलाती है। लाल ईंटों वाली यह इमारत तीन गुंबदों की शानदार इमारत थी, लेकिन 2020 की भयंकर बारिश ने सब बदल दिया। इसके बाद से ही मस्जिद जीणोद्धार का इंतजार कर रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बारिश के बाद जर्जर हो गई इमारत

इमाम मोहम्मद जाहिद याद करते हैं कि 2020 में एक रात तेज बारिश के साथ मध्य गुंबद धड़ाम से गिर गया। आधा हिस्सा मस्जिद के आगे गिरा, आधा पीछे। नीचे की छत में दरारें पड़ गईं। हर मानसून में पानी टपकता है। नमाजी अब भी आते हैं, लेकिन गुंबद के नीचे खड़े होने से डरते हैं। मस्जिद एक्टिव है, पर अधूरी लगती है।

वक्फ बोर्ड के वादे

दिल्ली वक्फ बोर्ड ने कई बार सर्वे कराया। 2021 में वर्ल्ड मोन्यूमेंट फंड से करार हुआ था। INTACH या आगा खान ट्रस्ट को जोड़ने की बात चली। लेकिन पांच साल बीत गए, काम शुरू नहीं हुआ। 2023 में हेरिटेज कमिटी ने NOC नहीं दिया। 2024-25 में भी लोकल लोग टैग करके अपील कर रहे हैं कि काम शुरू करवाएं। बोर्ड कहता है, नई फाइल बन रही है।

मुबारक बेगम की अनोखी कहानी

यह मस्जिद ब्रिटिश रेजीडेंट सर डेविड ऑक्टरलोनी की चहेती बेगम मुबारक ने बनाई। ऑक्टरलोनी मुगल स्टाइल में रहते थे और उनकी 13 बीवियां थीं। उनकी मौत के बाद मुबारक को संपत्ति मिली। उन्होंने 1822-23 में दुकानों के ऊपर मस्जिद बनवाई। किराया रखरखाव के लिए था। मुख्य मेहराब पर उर्दू में लिखा है: “यह मस्जिद आसमान से ऊंची है, यरुशलम से कम नहीं।” मस्जिद भले ही एक औरत ने बनाई, पर आज जुमे को सिर्फ मर्द नमाज पढ़ते हैं। इतिहासकार राना साफवी इसे विडंबना कहती हैं।

विकिपीडिया के मुताबिक, 2016 में मरम्मत हुई और 2024 तक मस्जिद इस्तेमाल में है। लेकिन गुंबद की बहाली अभी अधर में है। लोकल लोग और इतिहासप्रेमी गुहार लगा रहे हैं। अगली बार पुरानी दिल्ली जाएं तो सीढ़ियां चढ़कर देखिए। यह सिर्फ मस्जिद नहीं, एक बेगम की हिम्मत की मिसाल है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।