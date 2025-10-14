Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsofficial says AC bus service from Delhi to Ayodhya, Katra and Udaipur starts soon with 50 buses fleet

दिल्ली से पड़ोसी राज्यों के लिए चलेंगी 50 एसी बसें, जानिए किन शहरों से हो सकती है शुरुआत

संक्षेप: अधिकारी ने बताया कि चार्जिंग की कमी के कारण मौजूदा अंतरराज्यीय इलेक्ट्रिक बसें फिलहाल लगभग 245 से 250 किलोमीटर के रूट तक ही सीमित हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार अपने इलेक्ट्रिक बस बेड़े (फ्लीट) का विस्तार करने की भी तैयारी कर रही है।

Tue, 14 Oct 2025 08:38 PMSourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on
दिल्ली से पड़ोसी राज्यों के लिए चलेंगी 50 एसी बसें, जानिए किन शहरों से हो सकती है शुरुआत

दिल्ली से बसों के जरिए अन्य शहरों में जाने वाले लोगों को दिल्ली सरकार एक खुशखबरी देने जा रही है। सरकार जल्द ही अयोध्या, कटरा और उदयपुर जैसी जगहों के लिए अलग-अलग चरणों में 50 नई लग्जरी अंतर्राज्यीय एसी बसें शुरू करने वाली है। इस बारे में जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि ये बसें विशेष रूप से मध्यम से लंबी दूरी के रूटों के लिए डिजाइन की गई हैं और इनमें यात्रा करके लोगों को बेहद आरामदायक अनुभव मिलेगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार इन बसों में इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल हो सकती हैं।

अधिकारी ने बताया कि परिवहन विभाग अयोध्या (लखनऊ होते हुए 656 किमी), कटरा (684 किमी) और उदयपुर (660 किमी) जैसे प्रमुख स्थानों के लिए 50 प्रीमियम वोल्वो बसें शुरू करके लंबी दूरी की सार्वजनिक यात्रा को बदलने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने बताया कि पहले चरण में इन स्थानों के लिए बसें शुरू करने के बाद भविष्य में अन्य स्थानों के लिए भी इस तरह की बसें शुरू करने की सरकार की योजना है।

पीटीआई से बात करते हुए अधिकारी ने बताया कि आने वाले महीनों में इन वोल्वो बसों की शुरुआत होगी, इस दौरान पहले सीमित संख्या में बसें चलाई जाएंगी और फिर बाद में पूरे बेड़े में बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इन बसों के रूट के बारे में बात करते हुए अधिकारी ने कहा, 'लंबे रूट की वजह से चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में चुनौतियां पेश आती हैं, इसलिए फिलहाल योजना इतनी ही दूरी पर बसें चलाने की है जिसे आसानी से मैनेज किया जा सके।'

किराये के बारे में पूछे जाने पर अधिकारी ने कहा कि हालांकि इन बसों का सटीक किराया फिलहाल तय तो नहीं हुआ है, लेकिन यह तय है कि किराया निजी बस ऑपरेटरों द्वारा ली जाने वाली दरों से काफी कम होगा। इस बारे में एक वरिष्ठ परिवहन अधिकारी ने कहा, 'यात्रियों की सुविधा और किफ़ायतीपन इस परियोजना का मूलमंत्र होगा।'

अधिकारी ने आगे बताया कि चार्जिंग की कमी के कारण मौजूदा अंतरराज्यीय इलेक्ट्रिक बसें फिलहाल लगभग 245 से 250 किलोमीटर के रूट तक ही सीमित हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार अपने इलेक्ट्रिक बस बेड़े (फ्लीट) का विस्तार करने की भी तैयारी कर रही है। साथ ही उसकी योजना राजधानी को ऋषिकेश, देहरादून, आगरा, बरेली और शिमला जैसे शहरों से जोड़ने वाले रूटों पर पड़ोसी राज्यों के लिए भी बस सेवाएं शुरू करने की योजना है।

इससे पहले दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की अंतरराज्यीय बस सेवा को 2010 में उस वक्त बड़ा झटका लगा था, जब सीएनजी में बदले जाने की वजह से उसकी इस बस सेवा को बंद करना पड़ा था। दरअसल अन्य राज्यों में सीएनजी की सीमित उपलब्धता के कारण बसों को सीएनजी नहीं मिल पा रही थी, जिससे उसका बस बेड़ा बंद हो गया था। जबकि उस वक्त तक किफायती किराए के कारण डीटीसी बसें अंतरराज्यीय यात्रा के लिए लोगों का पसंदीदा विकल्प हुआ करती थीं।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Ncr News Delhi
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।