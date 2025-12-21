Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsofficers couldn't find 35-year-old property ownership record, but victim son found it in just few hours
अफसरों को नहीं मिला 35 वर्ष पुरानी संपत्ति का रिकॉर्ड, पीड़ित के बेटे ने चंद घंटों में खोज निकाला

अफसरों को नहीं मिला 35 वर्ष पुरानी संपत्ति का रिकॉर्ड, पीड़ित के बेटे ने चंद घंटों में खोज निकाला

संक्षेप:

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने संपत्ति विवाद के एक अहम मामले में सरकारी तंत्र की सुस्ती और लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत की सख्ती उस वक्त सामने आई, जब सरकारी अधिकारी एक सप्ताह में भी 35 वर्ष पुराने संपत्ति के स्वामित्व से जुड़े जस्तावेज पेश नहीं कर सके।

Dec 21, 2025 03:35 pm ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, निखिल पाठक
share Share
Follow Us on

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने संपत्ति विवाद के एक अहम मामले में सरकारी तंत्र की सुस्ती और लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत की सख्ती उस समय सामने आई, जब स्पष्ट निर्देशों के बावजूद सरकारी अधिकारी एक सप्ताह में भी 35 वर्ष पुराने संपत्ति के स्वामित्व से जुड़े जस्तावेज पेश नहीं कर सके, जबकि 86 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक के बेटे ने वही दस्तावेज कुछ ही घंटों में अदालत के समक्ष प्रस्तुत कर दिए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जिला जज शिवाली शर्मा की अदालत मदन मोहन बनाम ओम प्रकाश गोयनका से जुड़े संपत्ति विवाद मामले की सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने कहा कि वर्षों से अपने हक के लिए भटक रहे वरिष्ठ नागरिक के मामले में “रिकॉर्ड नहीं मिलना” किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है।

कोर्ट ने कोतवाली सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) और कश्मीरी गेट स्थित सब-रजिस्ट्रार-1 कार्यालय की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए दोनों अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया। वादी मदन मोहन की ओर से अधिवक्ता रवि दराल ने अदालत को बताया कि प्रतिवादी ओम प्रकाश गोयनका ने करीब 85 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति में धोखाधड़ी की है। मामले में पहले ही डिक्री होल्डर के पक्ष में आदेश पारित हो चुका है, लेकिन स्वामित्व से जुड़े रिकॉर्ड उपलब्ध न होने के कारण निष्पादन कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पा रही है।

सीईआरएसएआई की मदद ली थी

मामले में अहम मोड़ तब आया, जब डिक्री होल्डर के बेटे विकास सेखरी ने अदालत को बताया कि उसने सब-रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर एक वकील की मदद से कुछ ही घंटों में संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड हासिल कर लिए। सीईआरएसएआई पोर्टल के माध्यम से निकाले गए रिकॉर्ड में संपत्ति संख्या 189-90 प्रतिवादी के परिजनों के नाम दर्ज पाई गई। अदालत ने कहा कि जब एक आम नागरिक सीमित संसाधनों में रिकॉर्ड जुटा सकता है, तो सरकारी विभागों की यह उदासीनता बेहद चिंताजनक है। ऐसी लापरवाही का खामियाजा वरिष्ठ नागरिकों को भुगतना पड़ता है।

अगली सुनवाई 22 को

अदालत ने एसडीएम कोतवाली और सब-रजिस्ट्रार-1 को तिलक बाजार स्थित सरस वाली गली की संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कटवारिया सराय स्थित अभिलेखागार विभाग और पंजाब एंड सिंध बैंक के दिल्ली-2 जोनल कार्यालय को भी संबंधित दस्तावेज दाखिल करने का आदेश दिया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी।

‘लापरवाही से वरिष्ठ नागरिकों को परेशानी’

पिछली सुनवाई 5 दिसंबर को अदालत ने एसडीएम और सब-रजिस्ट्रार कार्यालय को निर्देश दिए थे कि अगली तारीख पर संपत्ति के स्वामित्व से संबंधित सभी रिकॉर्ड पेश किए जाएं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि वादी 86 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक है और अनावश्यक देरी से उसके संवैधानिक व वैधानिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। इसके बावजूद अगली सुनवाई पर एसडीएम कार्यालय की ओर से पेश बेलीफ ने बताया कि अब तक सब-रजिस्ट्रार कार्यालय से रिकॉर्ड प्राप्त नहीं हो सका है। वहीं, सब-रजिस्ट्रार-1 कार्यालय से आए कर्मचारी न तो संपत्ति का पूरा विवरण ढूंढ सके और न ही कोई लिखित रिपोर्ट या अधिकृत पत्र अदालत में पेश किया गया। अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड नहीं मिलना अब एक बहाना बनता जा रहा है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।