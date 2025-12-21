अफसरों को नहीं मिला 35 वर्ष पुरानी संपत्ति का रिकॉर्ड, पीड़ित के बेटे ने चंद घंटों में खोज निकाला
दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने संपत्ति विवाद के एक अहम मामले में सरकारी तंत्र की सुस्ती और लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत की सख्ती उस समय सामने आई, जब स्पष्ट निर्देशों के बावजूद सरकारी अधिकारी एक सप्ताह में भी 35 वर्ष पुराने संपत्ति के स्वामित्व से जुड़े जस्तावेज पेश नहीं कर सके, जबकि 86 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक के बेटे ने वही दस्तावेज कुछ ही घंटों में अदालत के समक्ष प्रस्तुत कर दिए।
जिला जज शिवाली शर्मा की अदालत मदन मोहन बनाम ओम प्रकाश गोयनका से जुड़े संपत्ति विवाद मामले की सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने कहा कि वर्षों से अपने हक के लिए भटक रहे वरिष्ठ नागरिक के मामले में “रिकॉर्ड नहीं मिलना” किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है।
कोर्ट ने कोतवाली सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) और कश्मीरी गेट स्थित सब-रजिस्ट्रार-1 कार्यालय की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए दोनों अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया। वादी मदन मोहन की ओर से अधिवक्ता रवि दराल ने अदालत को बताया कि प्रतिवादी ओम प्रकाश गोयनका ने करीब 85 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति में धोखाधड़ी की है। मामले में पहले ही डिक्री होल्डर के पक्ष में आदेश पारित हो चुका है, लेकिन स्वामित्व से जुड़े रिकॉर्ड उपलब्ध न होने के कारण निष्पादन कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पा रही है।
सीईआरएसएआई की मदद ली थी
मामले में अहम मोड़ तब आया, जब डिक्री होल्डर के बेटे विकास सेखरी ने अदालत को बताया कि उसने सब-रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर एक वकील की मदद से कुछ ही घंटों में संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड हासिल कर लिए। सीईआरएसएआई पोर्टल के माध्यम से निकाले गए रिकॉर्ड में संपत्ति संख्या 189-90 प्रतिवादी के परिजनों के नाम दर्ज पाई गई। अदालत ने कहा कि जब एक आम नागरिक सीमित संसाधनों में रिकॉर्ड जुटा सकता है, तो सरकारी विभागों की यह उदासीनता बेहद चिंताजनक है। ऐसी लापरवाही का खामियाजा वरिष्ठ नागरिकों को भुगतना पड़ता है।
अगली सुनवाई 22 को
अदालत ने एसडीएम कोतवाली और सब-रजिस्ट्रार-1 को तिलक बाजार स्थित सरस वाली गली की संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कटवारिया सराय स्थित अभिलेखागार विभाग और पंजाब एंड सिंध बैंक के दिल्ली-2 जोनल कार्यालय को भी संबंधित दस्तावेज दाखिल करने का आदेश दिया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी।
‘लापरवाही से वरिष्ठ नागरिकों को परेशानी’
पिछली सुनवाई 5 दिसंबर को अदालत ने एसडीएम और सब-रजिस्ट्रार कार्यालय को निर्देश दिए थे कि अगली तारीख पर संपत्ति के स्वामित्व से संबंधित सभी रिकॉर्ड पेश किए जाएं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि वादी 86 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक है और अनावश्यक देरी से उसके संवैधानिक व वैधानिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। इसके बावजूद अगली सुनवाई पर एसडीएम कार्यालय की ओर से पेश बेलीफ ने बताया कि अब तक सब-रजिस्ट्रार कार्यालय से रिकॉर्ड प्राप्त नहीं हो सका है। वहीं, सब-रजिस्ट्रार-1 कार्यालय से आए कर्मचारी न तो संपत्ति का पूरा विवरण ढूंढ सके और न ही कोई लिखित रिपोर्ट या अधिकृत पत्र अदालत में पेश किया गया। अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड नहीं मिलना अब एक बहाना बनता जा रहा है।