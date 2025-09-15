Officer lost his life because of BJP, AAP asked questions to the government on BMW car accident BJP के नाकारेपन ने ली अफसर की जान, BMW कार एक्सीडेंट पर AAP ने सरकार से पूछे 2 सवाल, Ncr Hindi News - Hindustan
BJP के नाकारेपन ने ली अफसर की जान, BMW कार एक्सीडेंट पर AAP ने सरकार से पूछे 2 सवाल

आम आदमी पार्टी ने इस हादसे में अफसर की जान जाने को भाजपा सरकार का नाकारापन बताया है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार से 2 सवाल भी किए। इसके अलावा आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की वजह से दिल्ली की सड़कों पर कई लोग दम तोड़ रहे हैं।

Mon, 15 Sep 2025 05:40 PM
रविवार दोपहर दिल्ली में BMW कार द्वारा हुए एक्सीडेंट में वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेट्री नवजोत सिंह की मौत हो गई। आम आदमी पार्टी ने इस हादसे में अफसर की जान जाने को भाजपा सरकार का नाकारापन बताया है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार से 2 सवाल भी किए। इसके अलावा आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की वजह से दिल्ली की सड़कों पर कई लोग दम तोड़ रहे हैं।

AAP ने सरकार से पूछे 2 सवाल

आप नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस हादसे को लेकर दो सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा, मृतक के बेटे ने कई सवाल उठाए। पहला सवाल, 22 किलोमीटर दूर अस्पताल में क्यों दाखिल कराया गया? इसी बात को आगे बढ़ाते हुए सौरभ भारद्वाज ने पहला सवाल पूछा, वहां सरकार की एंबुलेंस क्यों नहीं पहुंची? दूसरा सवाल, दिल्ली का धौलाकुआं काफी प्राइम लोकेशन है, वहां उनकी मदद के लिए दिल्ली पुलिस की पीसीआर क्यों नहीं पहुंची?

BJP के नाकारेपन ने ली अफसर की जान

आप नेता ने इस हादसे पर भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा, भाजपा सरकार के नाकारेपन ने वित्त विभाग के अधिकारी की जान ले ली है। इस हादसे में जान गंवाने वाले अफसर के मामले को केजरीवाल की फरिश्ते स्कीम से जोड़कर कहा,BJP सरकार की वजह से दिल्ली की सड़कों पर कई लोग दम तोड़ रहे हैं।

मौतों के बढ़ने की क्या वजह आप ने गिनाई

अरविंद केजरीवाल जी ने ‘फरिश्ते योजना’ शुरू की थी, लेकिन बीजेपी सरकार के आते ही वित्त विभाग के अधिकारियों ने इस योजना को बंद करा दिया। अब सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को कोई निजी अस्पताल में ले जाता है, तो जब तक अस्पताल में पैसा नहीं जमा कराया जाता है तब तक वह इलाज शुरू नहीं करते हैं।