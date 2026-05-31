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शालीमार बाग में पूर्व आप विधायक का ठिकाना भी तोड़ दिया गया, 150 ढांचों पर गरजा बुलडोजर

Ratan Gupta नई दिल्ली, भाषा
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Shalimar Bagh Demolition Drive: राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग में रविवार सुबह बुलडोजर एक्शन में 150 से ज्यादा ढांचों को तोड़ दिया गया। अतिक्रमण हटाने के इस अभियान में आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक का दफ्तर भी तोड़ दिया गया है। देश की राजधानी के अंदर ये तोड़फोड़ अदालती आदेश के बाद हो रही है।

शालीमार बाग में पूर्व आप विधायक का ठिकाना भी तोड़ दिया गया, 150 ढांचों पर गरजा बुलडोजर

Shalimar Bagh Demolition Drive: राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग में रविवार सुबह बुलडोजर एक्शन में 150 से ज्यादा ढांचों को तोड़ दिया गया। अतिक्रमण हटाने के इस अभियान में आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक का दफ्तर भी तोड़ दिया गया है। देश की राजधानी के अंदर ये तोड़फोड़ अदालती आदेश के बाद हो रही है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में इसे अंजाम दिया गया, ताकि किसी भी तरह के विपरीत परिस्थितियों को संभाला जा सके। सबसे बड़ा सवाल है, आखिर आप के किस विधायक के ठिकाने पर ये तोड़फोड़ हुई है। जानिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

जानकारी के मुताबिक, अतिक्रमण हटाओ अभियान में आम आदमी पार्टी की पूर्व विधायक वंदन कुमारी के दफ्तर को तोड़ दिया गया है। पुलिस ने बताया कि तड़के भारी पुलिस बल और सुरक्षा व्यवस्था के चलते इलाके को एक तरह से किले में बदल दिया गया था। क्योंकि इलाके में कई हाईप्रोफाइल लोगों के ढांचे भी मौजूद थे। जैसे पूर्व आप विधायक का दफ्तर। ऐसे में हर ऐतिहात बरतते हुए प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया था।

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पुलिस उपायुक्त (उत्तर-पश्चिम) आकांक्षा यादव ने बताया, “सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण चरणबद्ध और व्यवस्थित तरीके से हटाए जा रहे हैं। अतिक्रमण हटाने का अभियान योजना के अनुसार चल रहा है और शाम करीब छह बजे तक पूरा होने की उम्मीद है।” अधिकारियों ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और अभियान के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस कर्मियों के साथ-साथ, आरएएफ, सीआरपीएफ और बीएसएफ सहित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 10 कंपनियों को तैनात किया गया है।

अधिकारी ने कहा, “अभियान की पूरी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए ड्रोन निगरानी, ​​वीडियोग्राफी और सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। सभी निर्धारित क्षेत्रों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और अभियान के हर पहलू की वास्तविक समय में निगरानी की जा रही है।” उन्होंने कहा, ''आज सुबह इस अभियान के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती के बाद से निवासियों की ओर से किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रतिरोध या कानून-व्यवस्था संबंधी बड़ी समस्या की सूचना नहीं मिली है और अतिक्रमण-रोधी प्रक्रिया निर्बाध आगे बढ़ रही है।''

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वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने एक पोस्ट में लिखा, ''उच्चतम न्यायालय के आदेश और मौजूदा स्थिति को देखते हुए शांति, सुरक्षा और सांप्रदायिक सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र में व्यापक फ्लैग मार्च किया गया है। नागरिकों से अनुरोध है कि वे सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम से प्रसारित हो रहे किसी भी भड़काऊ भाषण, अफवाह, भ्रामक संदेश या अपुष्ट जानकारी पर ध्यान न दें।''

जिलाधिकारी एसएस परिहार ने बताया कि यह जमीन दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के मास्टर प्लान के तहत सार्वजनिक सड़क के रूप में नामित सरकारी भूमि का हिस्सा है।उन्होंने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य शालीमार बाग, आजादपुर, रिंग रोड और आसपास के आवासीय व व्यावसायिक क्षेत्रों के बीच यातायात जाम को कम करना और संपर्क को बेहतर बनाना है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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