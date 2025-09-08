नाेएडा और ग्रेनो में 500 ई-बसें चलाने की योजना में अटकाव, कहां फंसा पेंच?

नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र तीनों ही प्राधिकरण क्षेत्र में 500 ई-बसें चलाई जानी प्रस्तावित हैं। लेकिन 500 ई-बसों को चलाने की यह योजना अटक गई है। कहां फंसा पेंच? इस रिपोर्ट में जानें…

नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 500 ई-बसों को चलाने की योजना अटक गई है। तीनों प्राधिकरण क्षेत्र में 500 ई-बसें चलनी प्रस्तावित हैं। इनमें से 300 बसें नोएडा और बाकी 100-100 बसें ग्रेटर नोएडा तथा यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में चलेंगी। इन बसों को 25 रूट पर चलाया जाना प्रस्तावित है।

कहां फंसा पेंच? बसें चलाने के लिए विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) का गठन होना है। इसके लिए ग्रेनो प्राधिकरण ने कागजात नहीं दिए हैं। इससे बसों चलाने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है।

दो एजेंसियों का चयन बसें चलाने के लिए शासन स्तर से दो एजेंसी का चयन भी हो चुका है। पहली एजेंसी ट्रेवल टाइम मोबिलिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। ये 9 मीटर लंबी बस होंगी और कंपनी 54.90 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से चलाएगी। दूसरी डेलबस मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड एजेंसी है। ये 12 मीटर लंबी बसें होंगी और कंपनी इनको 67.99 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से चलाएगी।

किसकी कितनी हिस्सेदारी? इन बसों को चलाने में नोएडा प्राधिकरण की सबसे ज्यादा 48 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी। बाकी ग्रेनो और यमुना की 26-26 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी।

असमंजस में ग्रेनो प्राधिकरण बसें चलाने के लिए तीनों प्राधिकरण के सीईओ-एसीईओ स्तर के अधिकारियों के एक समिति के रूप में एसपीवी का गठन होना है। इसके लिए दो महीने पहले ही नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने ग्रेनो और यमुना प्राधिकरण से कागजात मांगे थे।

ग्रेनो प्राधिकरण ने नहीं दिए कागजात एसपीवी एक तरह से कंपनी होगी, जो बसों के संचालन पर नजर रखेगी। इसके पंजीकरण के लिए कागज की जरूरत है। एसपीवी के लिए नोएडा को यमुना प्राधिकरण से कागजात तो मिल गए हैं, लेकिन ग्रेनो प्राधिकरण ने अभी तक कागजात नहीं दिए हैं।

ग्रेनो प्राधिकरण 100 बसें चलाने के लिए तैयार नहीं सूत्रों की मानें तो पहले चरण में ही ग्रेनो प्राधिकरण 100 बसें चलाने के लिए तैयार नहीं है। सभी बसों को एक साथ चलाने से काफी घाटा हो जाएगा। इस वजह से प्राधिकरण के अफसर कागजात नहीं दे रहे।

अफसरों में भी मतभेद नोएडा प्राधिकरण के अफसरों की भी एक साथ 300 बसें चलाने को लेकर एक राय नहीं हैं। तीनों प्राधिकरण के अधिकारियों के कागजात के आधार पर ही एसपीवी का गठन होगा। इसके बाद इसका पंजीकरण भी कराना होगा। इसके बाद ही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

घाटे की आशंका प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि सार्वजिनक परिवहन की सुविधा देने पर घाटा होता है, यह कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन सभी बसों के चलाने से अधिक घाटा आने की आशंका है। ऐसे में पहले चरण में कम बसें ली जानी चाहिए। लोगों की जरुरत को देखते हुए धीरे-धीरे इनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए।

675 करोड़ की परियोजना अधिकारियों के मुताबिक ये परियोजना करीब 675 करोड़ रुपये की है। इसमें कंपनी को ई-बस, फास्ट चार्जर (240 किलोवॉट), प्लांट , इक्यूपमेंट टूल्स और डिपो मरम्मत का काम करना होगा। कंपनी को 12 साल तक बसों का संचालन करना होगा। कंपनी को सालाना प्रति बस 72000 किलोमीटर चलानी होगी।

जाम बन सकती है बड़ी समस्या नोएडा में इस समय अधिकांश सड़कों पर सुबह-शाम लंबे जाम की स्थिति रहती है। आने वाले समय में 300 बसें एक साथ सड़क पर उतरती हैं तो यहां जाम बड़ी समस्या बन सकता है। अभी जो रोडवेज बसें शहर में चल रही हैं, उनकी वजह से कई जगह जाम लगता है।

यू-टर्न भी चुनौती नोएडा सेक्टर-35 रोडवेज डिपो के सामने ही बने यू-टर्न में एक बार में बसें नहीं मुड़ पाती हैं, जिससे जाम की समस्या होती है। बाकी कई जगह भी इसी तरह यू-टर्न का हाल है। लेफ्ट टर्न भी अधिकांश जगह फ्री नहीं हैं।

कागजात के आधार पर ही गठन नोएडा प्राधिकरण के महाप्रबंधक एसपी सिंह ने कहा कि तीनों प्राधिकरण के कागजात के आधार पर ही एसपीवी का गठन हो सकेगा। ग्रेनो प्राधिकरण ने अभी तक कागजात क्यों नहीं दिए हैं, इसके लिए वहां के अधिकारियों से इस सप्ताह बातचीत कर प्रकिया को आगे बढ़ाया जाएगा।