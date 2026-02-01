नोएडा के दलित प्रेरणा पर गंदी हरकतें, 3 अश्लील वीडियो वायरल; FIR दर्ज
फेज-वन थाना पुलिस ने वीडियो में दिख रही अज्ञात महिलाओं और पुरुषों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि 30 जनवरी को सोशल मीडिया के जरिये संज्ञान में आया कि तीन वीडियो वायरल हो रहे हैं।
नोएडा के सेक्टर-95 स्थित राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल में अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने का मामला सामने आया है। फेज-वन थाना पुलिस ने वीडियो में दिख रही अज्ञात महिलाओं और पुरुषों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस ने बताया कि 30 जनवरी को सोशल मीडिया के जरिये संज्ञान में आया कि तीन वीडियो वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर वीडियो को पोस्ट करने वाले ने राष्ट्रीय स्मारक पर अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगाते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पोस्ट के बाद लोग तरह-तरह की टिप्पणी करते हुए कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तीनों वीडियो में दिख रहा है कि कुछ महिलाएं और पुरुष डांस करते रहे हैं।
इसी दौरान अश्लील हरकतें भी कर रहे हैं। पुरुष आपत्तिजनक टिप्पणी भी कर रहे हैं। एसीपी स्वतंत्र कुमार सिंह का कहना है सार्वजनिक स्थल पर अश्लील नाच-गाना करने के आरोप में अज्ञात महिला-पुरुषों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
सहेली का फर्जी अकाउंट बना आपत्तिजनक फोटो-मैसेज डाला
एक सहेली ने युवती का सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर आपत्तिजनक पोस्ट कर दिया। पोस्ट वायरल होते ही युवती शर्मिंदगी और बदनामी झेल रही है। इसके चलते युवती की नौकरी भी चली गई। पीड़िता ने सेक्टर-24 थाने में सहेली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। सेक्टर-24 थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली युवती ने पुलिस को बताया कि वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी। गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी निवासी एक महिला से उसकी दोस्ती है। दोनों में पिछले दिनों किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। युवती ने महिला से बात करनी बंद कर दी। युवती का कहना है कि पिछले कुछ समय से उसके पास अनजान नंबर से लगातार फोन आ रहे हैं। लोग इंस्टाग्राम पर पड़ी पोस्ट का हवाला देते हुए आपत्तिजनक बात बोल रहे हैं। युवती ने जानकारी की तो पता चला कि यह अकाउंट फर्जी है। इसको युवती की सहेली ने बनाया है। सहेली ही आपत्तिजनक फोटो, पोस्ट और मैसेज कर रही है। इससे पीड़िता की छवि तो खराब हो ही रही है।