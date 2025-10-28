15 लड़कियों के अश्लील वीडियो, दिल्ली में मारे गए UPSC एस्पिरेंट की हार्ड डिस्क में मिली सबसे बड़ी वजह

संक्षेप: दिल्ली में यूपीएससी अभ्यर्थी हत्याकांड मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। पुलिस टीम को कमरे से एक हार्ड डिस्क मिली है, जिसमें कुल 15 महिलाओं के अश्लील वीडियो पाए गए हैं।

बीते दिनों दिल्ली में एक खौफनाक घटना सामने आई। यहां एक युवती ने अपने ब्वॉयफ्रेंड की बहुत ही शातिर तरीके से हत्या कर दी थी। इस हत्या में लड़की ने अपने पूर्व प्रेमी का साथ भी लिया था। अब इस मामले में नया अपडेट सामने आया है। मारे गए यूपीएससी अभ्यर्थी के दिल्ली वाले कमरे से एक हार्ड डिस्क मिली है, जिसमें 15 अलग-अलग महिलाओं के अश्लील वीडियो पाए गए हैं। हत्या की आरोपी लड़की का भी अश्लील वीडियो रामकेश ने बनाया था। ऐसे में हत्या की सबसे बड़ी वजह यही मानी जा रही है।

बीते 6 अक्टूबर को दिल्ली के तिमारपुर इलाके में एक अपार्टमेंट में आग लगने की जानकारी मिली तो पुलिस की टीम पहुंची। जांच के बाद अपार्टमेंट से एक जली हुई लाश मिली। जांच के दौरान पुलिस ने खुलासा किया कि यह दुर्घटना नहीं बल्कि साजिश के तहत की गई हत्या थी, जिसे यूपीएससी अभ्यर्थी की गर्लफ्रेंड ने अपने पूर्व प्रेमी के साथ मिलकर अंजाम दिया था। इस मामले पुलिस ने आरोपी लड़की समेत उसके पूर्व प्रेमी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि फोरेंसिक साइंस की पढ़ाई कर चुकी लड़की ने बड़े ही शातिर ढंग से घटना को अंजाम दिया है।

पुलिस ने इस घटना की वजह का भी खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि मृतक यूपीएससी एस्पिरेंट रामकेश मीणा ने युवती को बताए बिना ही उसका अश्लील वीडियो बना लिया था। जब उसने डिलीट करने के लिए कहा तो रामकेश ने मना कर दिया। इस दौरान लड़की ने रामकेश को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और इसमें अपने पूर्व प्रेमी की मदद ली। लड़की ने अपने फोरेंसिक जानकारी का इस्तेमाल प्रेमी की हत्या करने में किया, लेकिन पकड़ी गई।