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BJP 15 बार लिख चुकी है AAP का ‘मृत्यु संदेश', आतिशी ने बड़ा दावा करते हुए PM-CM से किया अहम सवाल

Apr 28, 2026 12:04 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नेता प्रतिपक्ष और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बीते 15 सालों में भाजपा 15 बार आप की ‘ऑबिचुअरी’ लिख चुकी है और हर छह महीने में अरविंद केजरीवाल की राजनीति खत्म होने का दावा करती है।

BJP 15 बार लिख चुकी है AAP का ‘मृत्यु संदेश', आतिशी ने बड़ा दावा करते हुए PM-CM से किया अहम सवाल

दिल्ली की सियासत में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बीते 15 सालों में भाजपा 15 बार आप की ‘ऑबिचुअरी’ लिख चुकी है और हर छह महीने में अरविंद केजरीवाल की राजनीति खत्म होने का दावा करती है। इसके साथ ही उन्होंने 2500 रुपये के वादे को लेकर पीएम मोदी और सीएम रेखा गुप्ता पर सवाल उठाए हैं।

भाजपा 15 बार लिख चुकी है आप का ‘मृत्यु संदेश

दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आप नेता आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा पर हमलावर होते हुए कहा- भाजपा बीते 15 सालों में 15 बार आप की ऑबिचुअरी (मृत्यु संदेश) लिख चुकी है। अरविंद केजरीवाल की राजनीति खत्म हो गई है। ऐसा भाजपा वाले हर छह महीने में ऐलान करते हैं।

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देश की सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी

इसके बाद आतिशी ने बड़ा दावा करते हुए कहा- लेकिन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में देश की सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी है। जिस पार्टी ने मात्र 10 साल में दिल्ली में तीन बार सरकार बनाई। पंजाब में पहली बार चुनाव लड़े और मुख्य विपक्षी दल बन गए। दूसरी बार चुनाव लड़ा तो भारी बहुमत से जीते। गुजरात में विधायक जीतकर आए। गोवा में विधायक जीते। जम्बू-कश्मीर में हमारा एक विधायक जीता।

आतिशी ने पीएम-सीएम से किया बड़ा सवाल

आतिशी बोलीं- दिल्ली की भाजपा सरकार और भाजपा के शर्ष पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहते हैं कि दिल्ली की महिलाओं के 2500 रुपये कब आएंगे? पीएम मोदी ने दिल्ली चुनाव से पहले जनवरी 2025 में ये वादा किया था कि 8 मार्च 2025 को दिल्ली की हर महिला के खाते में ढाई हजार रुपये आएंगे। उन्होंने इसे मोदी की गारंटी बताया था।

पीएम-सीएम ने दिल्ली की महिलाओं को धोखा दिया

आतिशी ने हमला करते हुए कहा- मोदी जी 8 मार्च 2025 तो निकल गई है। अब तो 8 मार्च 2026 भी निकल गई है। लेकिन दिल्ली की महिलाओं के पास 2500 तो छोड़िए 25 पैसे भी उनके खाते में नहीं आए हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता बंगाल चुनाव में प्रचार के लिए जाती हैं और कहती हैं कि हम बंगाल की महिलाओं को पैसे देंगे। मैं पूछना चाहती हूं कि दिल्ली की महिलाओं को तो धोखा दे दिया और उनके वोट ले लिए। आज दिल्ली की महिलाएं एक ही सवाल पूछना चाहती हैं कि ये 2500 रुपये कब आएंगे...

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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