Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

यह न्याय की शुरुआत; ताहिर हुसैन को मिली सजा पर बोले मंत्री कपिल मिश्रा, जताई एक बात की उम्मीद

By Sourabh Jain
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

अदालत ने पांचों दोषियों को दंगा करने, घातक हथियार के साथ दंगा करने, अपहरण और हत्या जैसे अपराधों के लिए भी सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने ताहिर हुसैन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।

Kapil Mishra on life imprisonment to former AAP councillor Tahir Hussain in the murder case of IB official Ankit Sharma during the 2020 Northeast Delhi riots
दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने ताहिर हुसैन को मिली उम्रकैद की सजा को इस मामले में न्याय की शुरुआत बताया।

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने साल 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान हुई IB अधिकारी अंकित शर्मा की नृशंस हत्या के मामले में AAP के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस केस के बाकी सभी आरोपियों को भी IPC की धारा 302 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत का फैसला आने के बाद दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने ताहिर हुसैन को मिली सजा को न्याय की शुरुआत बताया और साथ ही उम्मीद जताई कि हाई कोर्ट इस सजा को फांसी में बदल दिया जाएगा।

अदालत का फैसला आने के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कपिल मिश्रा ने लिखा, 'ताहिर हुसैन को उम्रकैद की सजा न्याय की शुरुआत है। जिस निर्दयता के साथ अंकित शर्मा जी को मारा गया , मृत्यु के बाद भी चाकुओं से गोदा जाता रहा, शव को नाले में फेंक दिया गया, ये निश्चित तौर पर 'Rarest of Rare' (बेहद दुर्लभ) है। उच्च न्यायालय में ये उम्रकैद को फांसी में बदला जाए, ऐसी आशा है। उधर अदालत से ले जाते समय ताहिर ने कहा कि 'मुझे हाईकोर्ट से न्याय मिलेगा'।

अदालत से ले जाते समय ताहिर हुसैन ने कहा कि 'मुझे हाईकोर्ट से न्याय मिलेगा'।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने AAP को निशाने पर लिया

उधर दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने ताहिर हुसैन को मिली सजा पर कहा, ‘आम आदमी पार्टी का नेता ताहिर हुसैन जब पूर्वी दिल्ली में दंगा भड़का रहा था, उसी समय IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या की गई, जिसमें कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है। जब हत्या के आरोप में ताहिर हुसैन की गिरफ्तारी हुई, तो लंबे समय तक AAP के नेता और खुद अरविंद केजरीवाल भी उसका समर्थन करते रहे।’

आगे उन्होंने कहा, 'आम आदमी पार्टी के लोग अराजक हैं, उनके नेता अराजक हैं और ये लोग जंतर-मंतर पर इस्तीफे की मांग कर रहे थे? आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने नकारा है और पंजाब की जनता भी उनका ऐसा चेहरा देखने के बाद, AAP और अरविंद केजरीवाल को पंजाब से भी भगाएगी।'

ये भी पढ़ें:इन लोगों की बेशर्मी देखिए; पंजाब की रैली में ताहिर पर आए फैसले को बता बोले PM

इसके बाद उन्होंने कहा, 'AAP को जवाब देना चाहिए, अरविंद केजरीवाल को जवाब देना चाहिए कि वे क्यों ताहिर हुसैन जैसे लोगों को अपनी पार्टी में रखते हैं। अभी कुछ समय पहले तक अरविंद केजरीवाल और उनके मौजूदा विधायक ताहिर हुसैन का समर्थन कर रहे थे।'

कोर्ट ने ताहिर पर जुर्माना भी लगाया

अदालत ने पांचों दोषियों को दंगा करने, घातक हथियार के साथ दंगा करने, अपहरण और हत्या जैसे अपराधों के लिए भी सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने ताहिर हुसैन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

ये भी पढ़ें:कैंसर का इलाज क्रोसिन से नहीं हो सकता; राज्यसभा में क्या बोले राघव चड्ढा
Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News , Faridabad News और दिल्ली में आज का मौसम सहित पूरे NCR की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें। CJP Sansad March LIVE देखें और पाएं पल-पल की ताज़ा खबरें।