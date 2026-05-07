दिल्ली के निजी स्कूल में नर्सरी की बच्ची से रेप, 57 वर्षीय केयर टेकर गिरफ्तार; महिला टीचर पर भी गंभीर आरोप
मां के मुताबिक दोपहर करीब 4.30 बजे जब बच्ची सोकर उठी तो दर्द से कहराने लगी। बच्ची की मां ने उससे वजह पूछी तो उसने स्कूल में हुई घटना के बारे में मां को बताया, जिसके बाद महिला ने अपने पति को फोन किया।
दिल्ली के जनकपुरी इलाके में स्थित एक निजी स्कूल में तीन वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। रेप का यह आरोप स्कूल के केयर टेकर पर लगा है। इस मामले में जनकपुरी थाना पुलिस ने बच्ची का मेडिकल कराने के बाद उसके बयान के आधार पर केस दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बच्ची के परिजनों ने इस मामले को लेकर पुलिस और स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
परिजनों का कहना है कि वारदात के दौरान मौके पर एक शिक्षिका भी मौजूद थी, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि पॉक्सो और दुष्कर्म जैसी गंभीर धारा में केस होने के बाद आरोपी को जमानत दे दी गई। इसके बाद परिजनों ने बच्ची के लिए इंसाफ की मांग की है। परिजनों ने पूछा कि स्कूल के बेसमेंट में कमरे और बेड की क्या जरूरत है। साथ ही उन्होंने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की, ताकि यह पता लग सके कि आरोपी कब से बच्चों के साथ यह काम करता आ रहा है।
दो दिन पहले ही बच्ची ने शुरू किया था स्कूल जाना
इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि बच्ची अपने परिजनों के साथ विकासपुरी इलाके में रहती है। परिजनों ने इसी सत्र में ही बच्ची का दाखिला स्कूल की नर्सरी कक्षा में करवाया था और 28 अप्रैल से ही बच्ची ने स्कूल जाना शुरू किया था। पुलिस को इस वारदात की सूचना 30 अप्रैल की रात को मिली थी।
स्कूल जाने के बाद पहले दिन ही बिगड़ी तबीयत
बच्ची की मां ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि 28 अप्रैल को बच्ची स्कूल गई थी, लेकिन वहां से लौटने के बाद उसकी तबीयत खराब हो गई। इसके बाद 29 अप्रैल को भी बच्ची स्कूल गई थी। जिसके बाद बच्ची के परिजन उसे स्कूल लेने के लिए पहुंचे और वहां से आने के बाद बच्ची घर पर सो गई।
दोपहर को सोकर उठी तो दर्द से कराहने लगी बच्ची
मां के मुताबिक दोपहर करीब 4.30 बजे जब बच्ची सोकर उठी तो दर्द से कहराने लगी। बच्ची की मां ने उससे वजह पूछी तो उसने स्कूल में हुई घटना के बारे में मां को बताया, जिसके बाद महिला ने अपने पति को फोन किया। फिर परिजन बच्ची को लेकर एक निजी अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने पुलिस केस बताकर उपचार नहीं किया और सरकारी अस्पताल में जाने के लिए कहा।
मेडिकल के बाद डॉक्टरों ने की रेप की पुष्टि
तब परिजन उसे लेकर डीडीयू अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने बच्ची के साथ दुष्कर्म होने की पुष्टि की। इसके बाद परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पीसीआर से सूचना मिलने के बाद जनकपुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची का मेडिकल करवाया गया, मेडिकल में पुष्टि होने के बाद बच्ची के बयान दर्ज किए गए और पॉक्सो और दुष्कर्म की धारा में केस दर्ज किया गया।
पुलिस को खुद गोदाम में लेकर पहुंची बच्ची
इसके बाद मामले की जांच के लिए पुलिसकर्मी 30 अप्रैल को उसे लेकर स्कूल पहुंचे, जहां स्कूल में मौजूद केयर टेकर और चौकीदार की पहचान करवाई गई। बच्ची ने आरोपी 57 वर्षीय केयर टेकर को पहचान लिया। इतना ही नहीं बच्ची पुलिस टीम को गोदाम में मौजूद उस कमरे में भी लेकर गई, जहां इस वारदात को अंजाम दिया गया और उसने पुलिस को आपबीती भी बताई। पुलिस सूत्रों की माने तो गोदाम में बने कमरे में बिस्तर लगा हुआ पाया गया। पुलिस ने मामले में आरोपी केयर टेकर को तुरंत गिरफ्तार कर लिया।
शिक्षिका और पुलिस पर लगे आरोप
परिजनों ने स्कूल में मौजूद एक शिक्षिका और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बच्ची के पिता ने बताया कि बच्ची ने पुलिस के सामने बयान में बताया कि गोदाम में शिक्षिका भी वारदात के समय मौजूद थी, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने शिक्षिका के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। जबकि पुलिस ने लगातार उन्हें परेशान किया है। पुलिस अधिकारियों ने बच्ची और उसके परिजनों को कई-कई घंटे तक थाने में बैठाकर उन्हें परेशान किया है। साथ ही बताया कि बच्ची के बयान भी कई-कई बार लिए गए, जिससे कि वह सदमे में है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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