नूंह-पलवल को जोड़ने वाला 32 KM लंबा कनेक्टिंंग रोड नए सिरे से बनेगा, 3 करोड़ रुपये होंगे खर्च

खस्ताहाल सड़क की समस्या से जूझ रहे हरियाणा के नूंह और पलवल वासियों के लिए राहत की खबर है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की ओर से दो जिलों को जोड़ने वाली करीब 32 किलोमीटर लंबी सड़क को नए सिरे से बनाने की तैयारी की गई है।

खस्ताहाल सड़क की समस्या से जूझ रहे हरियाणा के नूंह और पलवल वासियों के लिए राहत की खबर है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की ओर से दो जिलों को जोड़ने वाली करीब 32 किलोमीटर लंबी सड़क को नए सिरे से बनाने की तैयारी की गई है। इसे लेकर विभाग ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। योजना पर अगले माह से काम शुरू कर दिया जाएगा।

नूंह और पलवल काे जोड़ने वाला संपर्क मार्ग कई सालों से जर्जर हालत में है। इस सड़क से रोजाना हजारों लोग आवाजाही करते हैं। बारिश से सड़क पर जगह-जगह गड्ढे बन गए हैं, जिससे वाहन चालकाें को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं स्थानीय लोगों से लेकर व्यापारियों और छात्रों तक सभी लंबे समय से सड़क को नए सिरे से बनाने की मांग कर रहे हैं। लोगों की मांग पर लोक निर्माण विभाग ने सड़क को बनाने की तैयारी की है।

3 करोड़ की लागत से बनेगी सड़क : लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस सड़क के निर्माण पर लगभग 3 करोड़ रुपये खर्च होंगे। आधुनिक तकनीक से सड़क को मजबूत और टिकाऊ बनाया जाएगा, जिससे आने वाले वर्षों तक यह सुगम यातायात सुनिश्चित कर सके। विभाग ने यह भी आश्वासन दिया है कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

क्षेत्रवासियों को मिलेगी राहत सड़क बनने के बाद नूंह और पलवल के बीच आवागमन काफी आसान हो जाएगा। न केवल स्थानीय लोगों को सुविधा मिलेगी बल्कि व्यावसायिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। आसपास के गांवों में रहने वाले लोग फरीदाबाद और गुरुग्राम की ओर तेजी से आवाजाही कर सकेंगे। किसानों को भी अपनी उपज को मंडियों तक ले जाने में आसानी होगी।

खस्ताहाल सड़क के कारण रात में बढ़ी परेशानी पलवल नूंह रोड का जगह जगह गड्ढे होने के कारण रात में सफर लोगों का मुश्किल हो गया है। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है। गड्ढों की वजह आए दिन दोपहिया चालक चोटिल होते रहते हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है। नई सड़क बनने लोगों की राह आसान होगी, साथ ही सड़क दुर्घटनाओं की आशंका भी खत्म होगी। इससे हजारों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।