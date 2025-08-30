Nuh-Palwal connecting 15 KM long road will be built afresh many villages and cities to get benefit नूंह-पलवल को जोड़ने वाला 15 KM लंबा रोड नए सिरे से बनेगा, कई गांवों से शहरों तक होगा फायदा, Ncr Hindi News - Hindustan
नूंह-पलवल को जोड़ने वाला 15 KM लंबा रोड नए सिरे से बनेगा, कई गांवों से शहरों तक होगा फायदा

फरीदाबाद से सटे नूंह और पलवल को जोड़ने वाले खस्ताहाल मेन रोड की हालत जल्द सुधारी जाएगी। इसे लेकर लोक निर्माण विभाग की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इससे क्षेत्र के गांवों से शहरोंं तक हजारों-लाखों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबादSat, 30 Aug 2025 02:03 PM
फरीदाबाद से सटे नूंह और पलवल को जोड़ने वाले खस्ताहाल मेन रोड की हालत जल्द सुधारी जाएगी। इसे लेकर लोक निर्माण विभाग की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अगले माह से सड़कों को नए सिरे से बनाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इससे क्षेत्र के गांवों से शहरोंं तक हजारों-लाखों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। सड़क बनने से न केवल स्थानीय लोगों को सहूलियत होगी बल्कि व्यावसायिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी।

नूंह और पलवल जिले के बीच करीब 15 किलोमीटर लंबी सड़कों की हालत कई वर्षों से खराब है। सड़क पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं। बारिश में सड़कों की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है। गड्ढों में पानी भरने से आए दिन वाहन चालक चोटिल हो रहे हैं। ऊबड़-खाबड़ सड़कों से गुजरना लोगों के लिए काफी परेशानी भरा हो गया है। इसे लेकर लोग लंबे समय से सरकार से सड़क बनवाने की मांग रहे थे। लोगों की मांगों पर संज्ञान लेते हुए अब लोक निर्माण विभाग ने दो मुख्य सड़कों को नए सिरे से बनाने की तैयारी पूरी की है। सड़कों के निर्माण के लिए एजेंसी को ठेका सौंप दिया गया है।

सड़क बनने के बाद नूंह और पलवल के बीच आवागमन काफी आसान हो जाएगा। इससे न केवल स्थानीय लोगों को सुविधा मिलेगी बल्कि व्यावसायिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। आसपास के गांवों में रहने वाले लोग फरीदाबाद और गुरुग्राम की ओर तेजी से आवाजाही कर सकेंगे। किसानों को भी अपनी उपज को मंडियों तक ले जाने में आसानी होगी। सड़क निर्माण की घोषणा के बाद स्थानीय ने विभाग का आभार जताया।

तीन करोड़ की लागत से होगा निर्माण

लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सड़कों के निर्माण पर लगभग तीन करोड़ रुपये खर्च होंगे। आधुनिक तकनीक से सड़क को मजबूत और टिकाऊ बनाया जाएगा, जिससे आने वाले वर्षों तक यह सुगम यातायात सुनिश्चित कर सके। विभाग ने यह भी आश्वासन दिया है कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

प्रदीप संधू, कार्यकारी अभियंता, पीडब्ल्यूडी, ''निर्माण कार्य तुरंत शुरू किया जाएगा और इसे अगले तीन महीनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यदि मौसम ने सहयोग किया तो सड़क तय समय से पहले ही बनकर तैयार हो सकती है।''