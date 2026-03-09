Hindustan Hindi News
नूंह में मासूम 3 बेटियों संग 70 फुट गहरे कुएं में कूदी महिला, अब तक 2 के शव मिले

Mar 09, 2026 01:49 pm ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नूंह
गुरुग्राम से सटे हरियाणा के नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका थाना क्षेत्र के गांव बदोपुर में सोमवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई। यहां एक महिला अपनी तीन बेटियों के साथ कुएं में कूद गई। दो बच्चियों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि महिला और उसकी एक बेटी की तलाश अब भी जारी है।

महिला की पहचान 28 साल की साहिला पत्नी शाहिद के रूप में हुई है। तीनों बच्चियों की उम्र 4 वर्ष और 7 वर्ष और एक महज 5 महीने की थी। ग्रामीणों की मदद से पुलिस बचाव अभियान चला रही है, लेकिन दो शव अभी तक निकाले नहीं जा सके हैं।

भरी दोपहर अचानक कूदी कुएं में

गांव बदोपुर में दोपहर में अचानक शोर मचा कि गांव के कुएं में कोई डूब गया है। वे मौके पर पहुंचे तो पता चला कि एक महिला ने अपनी तीन बेटियों के साथ कुएं में छलांग लगा दी है। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना फिरोजपुर झिरका पुलिस को दी और खुद भी बचाव कार्य में जुट गए। ग्रामीणों ने पुलिस के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। दो बच्चियों के शव कुएं से निकाल लिए गए। कुआं करीब 70 फीट गहरा है और उसमें काफी पानी है। पुलिस ने गोताखोरों की टीम को मौके पर बुलाया है और कुएं में ऑक्सीजन और जाल की मदद से शव तलाशे जा रहे हैं। फिरोजपुर झिरका सदर थाना पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में ले लिया है, जिन्हें पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा जाएगा।

प्रारंभिक जांच में घरेलू कलह का मामला

महिला द्वारा इस तरह से खौफनाक कदम उठाने के पीछे की वजह अभी सामने नहीं आई है। हालांकि पुलिस को प्रारंभिक जांच में यह मामला घरेलू कलह का लग रहा है। अभी तक पुलिस को किसी भी पक्ष से कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। पुलिस सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है। इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है।

थाना प्रभारी सुभाष चंद्र ने बताया कि परिजनों के बयान दर्ज किए जाएंगे, अभी इस मामले में थाने में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है।

रिपोर्ट: मोनी देवी

