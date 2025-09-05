नूंह में आएगी रोजगार की बहार, देश की जरूरत की 40% बैटरी नूंह में बनेंगी : अश्विनी वैष्णव

हरियाणा का नूंह जिला अब उद्योग और रोजगार में भी अपनी पहचान बनाने जा रहा है। केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मोबाइल, लैपटॉप आदि के लिए देश की जरूरत की करीब 40 फीसदी बैटरी नूंह में बनेंगी।

हरियाणा का नूंह जिला अब उद्योग और रोजगार में भी अपनी पहचान बनाने जा रहा है। केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मोबाइल, लैपटॉप आदि के लिए देश की जरूरत की करीब 40 फीसदी बैटरी नूंह में बनेंगी। देश को सलाना 50 करोड़ बैटरी की जरूरत है। अकेले यहां 20 करोड़ बैटरी का निर्माण होगा।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव गुरुवार को सोहना आईएमटी में लिथियम आयन बैटरी परियोजना के शुभारंभ कार्यक्रम में बतौर मुख्य अथिति बोल रहे थे। तीन हजार करोड़ से अधिक का निवेश कर जापान की एटीएल कंपनी ने प्लांट को बनाया है।

पांच हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा : केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस परियोजना से पांच हजार से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा और हरियाणा को औद्योगिक पहचान मिलेगी। इससे देश की नई तकनीक पर पकड़ मजबूत होगी और उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट से हजारों युवाओं के जीवन में आर्थिक बदलाव आएगा।

हरियाणा ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनेगा हरियाणा के उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि यह प्रोजेक्ट हरियाणा को स्वच्छ ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण का बड़ा हब बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। आने वाले वर्षों में प्रदेश में 10 नए औद्योगिक शहर विकसित किए जाएंगे। इससे निवेश और रोजगार के अवसर कई गुना बढ़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा की एंटरप्राइजेज पॉलिसी और स्टार्टअप पॉलिसी ने निवेशकों को भरोसा दिया है।