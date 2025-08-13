nuh violence police action arrested 5 men all of hajipur rajasthan नूंह हिंसा में 5 अरेस्ट; सभी राजस्थान हाजीपुर निवासी, पूरा गांव छावनी में तब्दील, Ncr Hindi News - Hindustan
नूंह हिंसा में 5 अरेस्ट; सभी राजस्थान हाजीपुर निवासी, पूरा गांव छावनी में तब्दील

नूंह जिले में एक दिन पहले हुई हिंसा और आगजनी के मामले में पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने इस मामले में लुकमान, जुबैर, उमरदीन, शकरूल्ला खान और रुस्तम नाम के पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़Wed, 13 Aug 2025 05:35 PM
हरियाणा के नूंह जिले में कल हुई हिंसा और आगजनी के मामले में पुलिस ने पांच आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इनकी पहचान लुकमान पुत्र इसलाम, जुबैर पुत्र इसलाम, उमरदीन पुत्र फजरू, शकरूल्ला खान पुत्र सोहराब और रुस्तम पुत्र कादर खान के रूप में हुई है। सभी राजस्थान के अलवर जिले के हाजीपुर के रहने वाले हैं। सभी की उम्र 32 से 40 साल के बीच है। फिलहाल पूरे गांव को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया है।

कई फरार, पुलिस ने बनाई 3 टीमें

इस मामले में अभी कई आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश के लिए 3 टीमें गठित की गई हैं। यह जानकारी नूंह के डीसी विश्राम कुमार मीणा ने दी है। वहीं, एसपी राजेश कुमार ने कहा कि हिंसा में शामिल व उकसाने वाले आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

डीसी बोले, यह सामुदायिक दंगा नहीं

डीसी विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि फिरोजपुर झिरका के मुंडाका गांव में दो युवकों के बीच मामूली कहासुनी में यह विवाद हुआ था। हिंसा के बाद से क्षेत्र में अब पूरी तरह से शांति है। कुछ लोग इसे सामुदायिक दंगे के रूप में देख रहे हैं, जबकि असल में स्थिति ऐसी नहीं है। उन्होंने बताया कि एसडीएम फिरोजपुर झिरका लक्ष्मी नारायण और डीएसपी अजायब सिंह स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने मौके का दौरा भी किया है।

पीस कमेटी की बैठक

पुलिस अधिकारी ने बताया कि फिरोजपुर झिरका में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें सभी समुदायों के लोगों को शामिल कर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। इस घटना की वजह पार्किंग से संबंधित मामले में दोनों पक्षों से बातचीत की जा रही है और इसका उचित समाधान निकाला जाएगा।

स्थिति सामान्य

उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने जिले वासियों से अपील की कि इस मामूली झगड़े के संबंध में किसी भी प्रकार की अफवाह ना फैलाएं और केवल आधिकारिक संदेश पर ही भरोसा करें। दोनों पक्षों से बातचीत जारी है और स्थिति पूरी तरह सामान्य है।

असामाजिक तत्वों पर सख्ती के संकेत

सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से अफवाह फैलाने का प्रयास करने वाले किसी भी असामाजिक तत्व से सख्ती से निपटा जायेगा। सभी जिला वासी शांति बनाए रखने में जिला प्रशासन का सहयोग करें। वहीं, नूंह पुलिस के प्रवक्ता कृष्ण कुमार ने कहा कि मस्जिद से ऐलान करने की बात ग्रामीण बोल रहे हैं। वह बेबुनियाद है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है।

गाड़ी खड़ी करने के विवाद के बाद हिंसा

मंगलवार को गाड़ी खड़ी करने के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया था। राजस्थान बॉर्डर के नूंह जिले के गांव मुंडाका और राजस्थान के हाजीपुर गांव के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों समुदायों में हिंसक झड़प हो गई थी।

पत्थरबाजी और आगजनी के बाद पहुंची थी फोर्स

पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और आगजनी शुरू हो गई और करीब 10 लोग घायल हो गए थे। घटना के दौरान कई वाहनों को आग के हवाले किया गया था। कुछ दुकानों में भी आग लगा दी गई। सूचना मिलते ही हरियाणा और राजस्थान दोनों राज्यों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची।

पूरा गांव छावनी में तब्दील

पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए स्थिति को काबू करने का प्रयास किया। पुलिस के सामने भी दोनों समुदायों में ईंट-पत्थर और लाठी डंडे चलते रहे। पुलिस ने मामले में कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। फिलहाल पूरे गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मौके पर पुलिस की 2 कंपनियां तैनात हैं।

रिपोर्ट- मोनी देवी