nuh violence accused congress mla maman khan security tightened shifted to gurugram नूंह हिंसा आरोपी कांग्रेस MLA मामन खान की सुरक्षा बढ़ी; गुरुग्राम शिफ्ट, कमांडो तैनात, Ncr Hindi News - Hindustan
नूंह जिले की फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान की पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने विधायक को गुरुग्राम शिफ्ट किया है। इस दौरान दर्जनों पुलिस वाहनों का काफिला मौजूद रहा। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़Mon, 22 Sep 2025 07:36 PM
नूंह जिले की फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक मामन खान की पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने शनिवार देर शाम कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच विधायक को उनके भादस स्थित आवास से गुरुग्राम निवास पर शिफ्ट किया। इस दौरान दर्जनों पुलिस वाहनों का काफिला मौजूद था। विधायक को धमकियां मिली हैं और उनकी रेकी की गई है, जिसमें उनकी गाड़ियों के नंबर तक जुटाए गए हैं।

14 से 16 स्वैट कमांडो तैनात

हालांकि विधायक मामन खान ने धमकी की बात की पुष्टि नहीं की लेकिन उन्होंने सुरक्षा बढ़ाए जाने की बात स्वीकार की है। विधायक की सुरक्षा में अब 14 से 16 स्वैट कमांडो तैनात किए गए हैं। पुलिस ने उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों में अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है। एक बड़ी आपराधिक गैंग के विधायक को ट्रैक करने की खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद यह कदम उठाया गया। खतरे की आशंका के चलते गुरुग्राम और नूंह पुलिस हाई अलर्ट पर है।

विधायक बोले- मुझे कोई खतरा नहीं

नूंह पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि विधायक को सरकारी प्रोटोकॉल के तहत सुरक्षा प्रदान की जा रही है, जो उनके नूंह और गुरुग्राम आवास पर लागू है। पुलिस ने सुरक्षा कारणों का खुलासा नहीं किया है। वहीं, विधायक मामन खान ने कहा कि मुझे किसी प्रकार का खतरा नहीं है। पुलिस समय-समय पर सुरक्षा को लेकर हिदायत देती रहती है। अब भी ऐसा ही हुआ है।

हाईकोर्ट में खारिज हो चुकी है याचिका

हाल ही में 10 सितंबर को कांग्रेस विधायक मामन खान को 2023 जुलाई में भड़की नूंह हिंसा का मुख्य सरगना बताते हुए हरियाणा सरकार ने उनकी जमानत रद्द करने की हाईकोर्ट से गुहार जो लगाई थी, उसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था।

100 से अधिक हुए थे घायल

अपनी याचिका में हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट के समक्ष दलील दी थी कि कथित घटना में 100 से अधिक लोग घायल हुए और कुछ की जान चली गई, जिसके परिणामस्वरूप 61 प्राथमिकी दर्ज की गईं। इस मामले में जेल में बंद वरिष्ठ कांग्रेस नेता मामन खान को 18 अक्टूबर 2023 को निचली अदालत ने जमानत दे दी थी।

मामन खान पर आरोप

हरियाणा सरकार ने कोर्ट के समक्ष दलील दी कि मामन खान कथित गैर-कानूनी सभा का मुख्य सरगना था, जिसने अपराध करने के लिए अन्य सह-आरोपियों के साथ मिल कर उकसाया और साजिश रची लेकिन 18 अक्तूबर, 2023 को उसे जमानत देते समय नूंह के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने इन सभी तथ्यों पर विचार नहीं किया गया। 14 सितम्बर, 2023 को हरियाणा पुलिस ने नगीना थाने में दर्ज एफआईआर में खान को गिरफ्तार किया था।

रिपोर्ट- मोनी देवी