NCR में कहां हो रहा तब्लीगी जमात का जलसा? एक लाख से अधिक लोगों की होगी भीड़

नूंह में फिरोजपुर झिरका के बाद अब पुन्हाना उपमंडल के ग्राम तिरवाड़ा-नई में तीन दिवसीय तब्लीगी जलसा होगा। 25 से 27 अक्तूबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें मेवात सहित आसपास के इलाकों से एक लाख से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है। खास बात यह है कि दिल्ली हजरत निजामुद्दीन से मौलाना साद इसमें शिरकत करेंगे।

जिला प्रशासन से मंजूरी के बाद आयोजन कमेटी इसकी तैयारियों में जुट गई है। मदरसा मुईनुल इस्लाम नूंह के शैखुल हदीस मुफ्ती जाहिद हुसैन का और जमीयत उलमा मुत्तहिदा पंजाब के महासचिव मौलाना यहया करीमी ने मुसलमानों से अपील की कि वे अल्लाह के रास्ते में निकलकर इज्तिमा (जलसा) में भाग लें। मौलाना करीमी ने कहा कि ऐसे इज्तिमात सिर्फ इबादत का जरिया नहीं हैं, बल्कि समाज में इस्लामी भाईचारा बढ़ाने और धार्मिक शिक्षा को आगे बढ़ाने का अवसर हैं। सभी लोग इस मुहिम में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और अपने ईमानी फर्ज़ को निभाएं। उन्होंने उपस्थित लोगों को प्रेरित किया कि वे अपने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए मेहनत करें और इज्तिमा के माध्यम से रूहानी शक्ति प्राप्त करें।

सामाजिक बुराइयों के खिलाफ संदेश दिया जाएगा जलसा में वक्ताओं द्वारा नशा,साइबर ठगी,दहेज प्रथा और अन्य सामाजिक बुराइयों को रोकने पर विशेष जोर दिया जाएगा। मौलाना यहया करीमी ने बताया कि मेवात क्षेत्र में साइबर ठगी और नशे जैसी बुराइयों की घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि इस इज्तिमा के माध्यम से हम युवाओं को मार्गदर्शन देंगे कि वे इन बुराइयों से दूर रहें। तीन दिनों तक मौलाना साद के बयान और मार्गदर्शन से हजारों लोग लाभान्वित होंगे और समाज में धार्मिक और नैतिक चेतना मजबूत होगी। जलसा से करीब 100 जमात निकली जाएंगी। लोगों में भाईचारा और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश जाएगा।