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नूंह में तेज आंधी तूफान से भारी तबाही, मकान गिरे; बिजली व्यवस्था ठप

Aditi Sharma हिन्दुस्तान, नूंह
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गांव पाठखोरी में तूफान का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। यहां निवासी आजाद के मकान की छत और दीवारें अचानक गिर गईं। घर के अंदर रखा बेड, फ्रिज, कूलर, वाशिंग मशीन, दरवाजे और अन्य घरेलू सामान मलबे में दबकर क्षतिग्रस्त हो गया।

नूंह में तेज आंधी तूफान से भारी तबाही, मकान गिरे; बिजली व्यवस्था ठप

नूंह जिले में शनिवार दोपहर आए तेज तूफान और आंधी ने कई गांवों में भारी नुकसान पहुंचाया। तेज हवाओं से मकानों की छत और दीवारें गिर गईं, जबकि कई पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। प्रशासन ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है और प्रभावित परिवारों को नियमानुसार सहायता देने की बात कही है। बिजली गुल होने से लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई।

गांव पाठखोरी में तूफान का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। यहां निवासी आजाद के मकान की छत और दीवारें अचानक गिर गईं। घर के अंदर रखा बेड, फ्रिज, कूलर, वाशिंग मशीन, दरवाजे और अन्य घरेलू सामान मलबे में दबकर क्षतिग्रस्त हो गया। दीवार गिरने से टीन शेड भी टूटकर बिखर गया। गनीमत रही कि हादसे के समय परिवार घर पर मौजूद नहीं था। ग्रामीणों का कहना है कि यदि परिवार अंदर होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार की मदद में जुट गए।

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चारदीवारी गिरी, लोगों में दहशत

तूफान के दौरान शेर अली बास में एक चारदीवारी भी गिर गई। अचानक दीवार गिरने से आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों ने बताया कि तूफान इतना तेज था कि कई लोग डर के कारण घरों से बाहर निकल आए। गांव में कई स्थानों पर टीन शेड उड़ गए और पेड़ों की टहनियां टूटकर सड़कों पर बिखर गईं। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों बाद इतना तेज तूफान देखने को मिला है। हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली।

सड़क और बिजली व्यवस्था हुई प्रभावित

तूफान का असर सड़क और बिजली व्यवस्था पर भी साफ दिखाई दिया। पाठखोरी से रावली जाने वाली सड़क पर कई बड़े पेड़ गिरने से रास्ता बाधित हो गया। इससे वाहन चालकों और राहगीरों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। वहीं शेर अली बास जाने वाली बिजली लाइन भी टूटकर जमीन पर गिर गई। ग्रामीणों के अनुसार छह से सात बिजली के खंभे टूट गए, जिससे पूरे इलाके की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। देर शाम तक कई घरों में बिजली बहाल नहीं हो सकी थी। लोग गर्मी और अंधेरे में परेशान रहे।

ग्रामीणों ने मांगी मुआवजे की सहायता

गांव पाठखोरी के सरपंच पति मुस्ताक खान ने बताया कि तूफान से कई परिवारों को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है और प्रभावित परिवारों का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। उनका कहना है कि जिन लोगों के मकान और घरेलू सामान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। उन्होंने प्रशासन से जल्द बिजली व्यवस्था बहाल करने और सड़कों से गिरे पेड़ों को हटाने की मांग भी की। ग्रामीणों का कहना है कि प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत मिलनी चाहिए।

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प्रशासन ने शुरू कराया नुकसान का आकलन

फिरोजपुर झिरका के एसडीएम लक्ष्मी नारायण ने बताया कि उपमंडल क्षेत्र में आए तूफान के बाद गांव पाठखोरी में मकानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के नुकसान की सूचना मिली है। मामले की जांच के लिए पटवारी को मौके पर भेजा गया है। रिपोर्ट मिलने के बाद नियमानुसार पीड़ित परिवारों को सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और अब तक किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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