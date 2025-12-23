Nuh Road Accident: नूंह में बेकाबू कार का कहर, बाइक को मारी टक्कर; एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत
फरीदाबाद से सटे नूंह जिले के होडल रोड पर सोमवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। कार की टक्कर से बाइक सवार तीन लोगों की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद कार चालक फरार हो गया। मरने वाले तीनों लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं।
जानकारी के मुताबिक, यह हादसा थाना सदर नूंह क्षेत्र में नायरा पेट्रोल पंप के पास हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तेज रफ्तार कार ने सामने से आ रही बाइक में सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार तीनों लोग सड़क पर गिर पड़े और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
मृतकों की पहचान शाकिब (17), निजरवी (70) और यासनी (45) के रूप में हुई है। तीनों गांव अड़बर के निवासी बताए गए हैं। हादसे की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित किया।
पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर सीएचसी नूंह के शवगृह में भिजवाया। हादसे के बाद कार चालक गाड़ी मौके पर छोड़कर फरार हो गया। घटना सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।
पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है। मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हादसे से गांव अड़बर सहित आसपास के क्षेत्र में शोक का माहौल है।