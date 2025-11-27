Hindustan Hindi News
पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले रिजवान का दोस्त परवेज भी पकड़ा गया, सेना में है भाई

संक्षेप:

Thu, 27 Nov 2025 02:33 PMSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नूंह
हरियाणा के नूंह जिले में तावडू उपमंडल के गांव खरखड़ी से पाकिस्तानी के लिए जासूसी करने के आरोपों में गिरफ्तार वकील रिजवान के साथी एडवोकेट मुशर्रफ उर्फ परवेज को भी हिरासत में लिया गया है। आरोपी रिजवान की गिरफ्तारी के 6 घंटे के अंदर ही पुलिस ने मुशर्रफ उर्फ परवेज को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों के खिलाफ नूंह के तावडू पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है।

मुशर्रफ की रिजवान से 2 साल से दोस्ती है, जब वह दोनों गुरुग्राम में एक साथ प्रैक्टिस करते थे। हालांकि, परवेज के पिता दिलावर ने बताया कि उन्हें अपने बेटे पर पूरा भरोसा है कि वह ऐसा काम नहीं कर सकता। उनकी कोई रिश्तेदारी भी पाकिस्तान में नहीं है और न ही वह आज तक पाकिस्तान गया ने। दिलावर ने बताया कि उनके चार बेटे हैं। सबसे बड़ा बेटा इंडियन आर्मी में है। उससे छोटा बेटा मुशर्रफ उर्फ परवेज एडवोकेट है, तीसरे नंबर का बेटा पंजाब में पढ़ाई कर रहा है। चौथा बेटा अभी नूंह में 11 वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा है। पुलिस हिरासत में रिजवान ने मुशर्रफ को किया था फोन

नूंह के बैंसी गांव के परवेज के पिता दिलावर ने बताया कि 24 नवंबर कि रात करीब 12 बजे पुलिस उनके घर आई। उन्होंने गेट खटखटाया, उनके साथ तीन गाड़ियां थीं। उनके बेटे मुशर्रफ उर्फ परवेज ने गेट खोल दिया। इसके बाद उन्होंने परवेज से रिजवान के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वह उसका दोस्त है। हालांकि, पुलिस हिरासत में रिजवान ने मुशर्रफ को फोन भी किया था। फोन जांच एजेंसियों ने ही कराया गया था। इसके बाद पुलिस मुशर्रफ को अपने साथ ले गई। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने बेटे पर पूरा भरोसा है कि वह ऐसा काम नहीं कर सकता। उनकी कोई रिश्तेदारी भी पाकिस्तान में नहीं है और न ही वह आज तक पाकिस्तान गया है। परिवार का कहना है कि वे न्यायिक प्रक्रिया में पूरा सहयोग करेंगे, ताकि परवेज की बेगुनाही साबित हो सके।

नूंह बना जासूसी का केंद्र, सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता बढ़ाई

नूंह जिले से पाकिस्तान के लिए जासूसी करने पर हो रही लगातार गिरफ्तारी से इलाके में हड़कंप मचा है। सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता और बढ़ा दी है। जासूसी नेटवर्क में कई लोग शामिल हो सकते हैं, जिसे देखते हुए जांच तेज कर दी गई है। रिजवान और मुशर्रफ से बरामद किए गए उपकरणों की फोरेंसिक जांच के बाद ही आगे की जानकारी स्पष्ट होगी।

