राजस्थान से हरियाणा ला रहे थे मवेशी; नूंह पुलिस ने पकड़ा गिरोह, 7 गिरफ्तार

Mar 08, 2026 06:18 pm ISTKrishna Bihari Singh पीटीआई, नूंह
नूंह पुलिस ने गाय तस्करी के खिलाफ अभियान चलाकर फिरोजपुर झिरका और आकेड़ा से 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीन पिकअप ट्रकों से सात गायें बरामद की हैं। 

नूंह पुलिस ने पशु तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने फिरोजपुर झिरका और आकेड़ा क्षेत्र से तीन पिकअप ट्रकों में ले जाई जा रही 7 गायों को मुक्त कराया और एक मोटरसाइकिल सवार से 70 किलो प्रतिबंधित मांस जब्त किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान साजिद, सैकुल, अकबर, संजय, ललित इरसाद और यूनुस के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके पास से नकद, मोबाइल फोन और हथियार भी बरामद किए हैं।

गाय तस्करों के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन

अधिकारियों ने बताया कि नूंह पुलिस ने रविवार को गाय तस्करों के खिलाफ चलाए गए एक विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के तहत नूंह पुलिस ने फिरोजपुर झिरका सदर और आकेड़ा थाना क्षेत्रों से 7 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में 3 पिकअप ट्रकों से 7 मवेशी और एक मोटरसाइकिल सवार आरोपी से लगभग 70 किलोग्राम प्रतिबंधित मांस जब्त किया है। पुलिस ने मौके से कई मोबाइल फोन, नकदी और औजार भी बरामद किए।

तीन पिकअप रोका

पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि फिरोजपुर झिरका पुलिस स्टेशन के क्राइम सेक्शन स्टाफ को एक खुफिया इनपुट मिला था कि राजस्थान से हरियाणा मवेशी ले जा रहे 3 पिकअप ट्रक मुंबई एक्सप्रेसवे पार कर रहे हैं। इस खुफिया इनपुट के आधार पर बावनधेरी गांव के पास एक बैरिकेड लगाया गया। गाड़ियों में सवार आरोपियों ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने तीनों पिकअप वाहनों को रोक लिया।

कुल 7 गायें बरामद की

अधिकारी ने बताया कि इन गाड़ियों से रस्सियों से बंधी कुल 7 गायें बरामद की गईं जबकि गाड़ियों से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान साजिद, सैकुल, अकबर, संजय, ललित कुमार और इरसाद के तौर पर हुई है। आरोपियों के पास से 5 मोबाइल फोन और 27,450 रुपये बरामद किए गए।

70 किलोग्राम प्रतिबंधित मांस बरामद

नूंह पुलिस के अनुसार, क्राइम ब्रांच ने नूंह के आकेड़ा गांव से यूनुस को गिरफ्तार किया है। उस पर मोटरसाइकिल पर प्रतिबंधित मांस बेचने का आरोप है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि मोटरसाइकिल से लगभग 70 किलोग्राम प्रतिबंधित मांस, दो चाकू और एक कुल्हाड़ी बरामद की गई है। आरोपियों के खिलाफ दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं। आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

