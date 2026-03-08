राजस्थान से हरियाणा ला रहे थे मवेशी; नूंह पुलिस ने पकड़ा गिरोह, 7 गिरफ्तार
नूंह पुलिस ने गाय तस्करी के खिलाफ अभियान चलाकर फिरोजपुर झिरका और आकेड़ा से 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीन पिकअप ट्रकों से सात गायें बरामद की हैं।
नूंह पुलिस ने पशु तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने फिरोजपुर झिरका और आकेड़ा क्षेत्र से तीन पिकअप ट्रकों में ले जाई जा रही 7 गायों को मुक्त कराया और एक मोटरसाइकिल सवार से 70 किलो प्रतिबंधित मांस जब्त किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान साजिद, सैकुल, अकबर, संजय, ललित इरसाद और यूनुस के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके पास से नकद, मोबाइल फोन और हथियार भी बरामद किए हैं।
गाय तस्करों के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन
अधिकारियों ने बताया कि नूंह पुलिस ने रविवार को गाय तस्करों के खिलाफ चलाए गए एक विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के तहत नूंह पुलिस ने फिरोजपुर झिरका सदर और आकेड़ा थाना क्षेत्रों से 7 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में 3 पिकअप ट्रकों से 7 मवेशी और एक मोटरसाइकिल सवार आरोपी से लगभग 70 किलोग्राम प्रतिबंधित मांस जब्त किया है। पुलिस ने मौके से कई मोबाइल फोन, नकदी और औजार भी बरामद किए।
तीन पिकअप रोका
पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि फिरोजपुर झिरका पुलिस स्टेशन के क्राइम सेक्शन स्टाफ को एक खुफिया इनपुट मिला था कि राजस्थान से हरियाणा मवेशी ले जा रहे 3 पिकअप ट्रक मुंबई एक्सप्रेसवे पार कर रहे हैं। इस खुफिया इनपुट के आधार पर बावनधेरी गांव के पास एक बैरिकेड लगाया गया। गाड़ियों में सवार आरोपियों ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने तीनों पिकअप वाहनों को रोक लिया।
कुल 7 गायें बरामद की
अधिकारी ने बताया कि इन गाड़ियों से रस्सियों से बंधी कुल 7 गायें बरामद की गईं जबकि गाड़ियों से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान साजिद, सैकुल, अकबर, संजय, ललित कुमार और इरसाद के तौर पर हुई है। आरोपियों के पास से 5 मोबाइल फोन और 27,450 रुपये बरामद किए गए।
70 किलोग्राम प्रतिबंधित मांस बरामद
नूंह पुलिस के अनुसार, क्राइम ब्रांच ने नूंह के आकेड़ा गांव से यूनुस को गिरफ्तार किया है। उस पर मोटरसाइकिल पर प्रतिबंधित मांस बेचने का आरोप है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि मोटरसाइकिल से लगभग 70 किलोग्राम प्रतिबंधित मांस, दो चाकू और एक कुल्हाड़ी बरामद की गई है। आरोपियों के खिलाफ दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं। आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।