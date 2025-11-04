नूंह-पलवल रोड को 4 लेन बनाने की मांग हुई तेज, NCR के 50 गांवों के लोगों के लिए है जीवन रेखा

संक्षेप: हरियाणा के पलवल-नूंह रोड करीब 50 गांवों के लोगों की जीवन रेखा है। आवाजाही ही नहीं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी यह काफी महत्वपूर्ण है। पलवल से काफी मरीजों को इलाज के लिए नूंह के हसन खान मेवाती मेडिकल रेफर किया जाता है।

हरियाणा के पलवल-नूंह रोड करीब 50 गांवों के लोगों की जीवन रेखा है। आवाजाही ही नहीं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी यह काफी महत्वपूर्ण है। पलवल से काफी मरीजों को इलाज के लिए नूंह के हसन खान मेवाती मेडिकल रेफर किया जाता है। लोगों की मांग है कि इस रोड के चार लेन होने से काफी राहत मिलेगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

स्थानीय निवासियों- अजित, हारून, साहून, हरपाल आदि का कहना है कि सड़क चौड़ी होना समय की मांग है। गांवों में बढ़ती आबादी और वाहनों की संख्या के कारण यह रोड अब संकरी हो गई है। अगर सरकार इसे चार लेन का बना दे, तो न केवल यातायात सुगम होगा बल्कि आसपास के गांवों के विकास में भी तेजी आएगी। ग्रामीणों का कहना है कि यह सड़क उनके लिए जीवन रेखा है और इसके चौड़ीकरण में अब देरी नहीं होनी चाहिए।

किसान नेता महेंद्र चौहान का कहना है कि पलवल जिले के लोगों को गंभीर बीमारियों या सड़क हादसों की स्थिति में नूंह स्थित शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज पर निर्भर रहना पड़ता है। जिला पलवल का अस्पताल सीमित सुविधाओं वाला होने के कारण गंभीर मरीजों को नल्हड़ रेफर किया जाता है।

पलवल-नूंह मार्ग इन मरीजों के लिए सबसे निकट और सुविधाजनक रास्ता है। सड़क संकरी होने से एंबुलेंस को कई बार जाम या खराब सड़क की वजह से काफी देरी होती है, जिससे मरीजों की जान पर बन आती है। यह सड़क केवल पलवल ही नहीं बल्कि फरीदाबाद और नूंह जिलों के मरीजों के लिए भी अहम है। फरीदाबाद से भी गंभीर मामलों में मरीजों को नल्हड़ मेडिकल कॉलेज भेजा जाता है। सड़क चौड़ी होने से एंबुलेंस को तेजी से आवागमन की सुविधा मिलेगी। विशेष रूप से सड़क दुर्घटना और आपराधिक मामलों में घायल मरीजों को शीघ्र मेडिकल हेल्प मिल सकेगी। इससे दोनों जिलों के लोगों का आवागमन काफी सुगम रहेगा।

सड़क संकरी होने से आवागमन में होती है परेशानी करीब 30 किलोमीटर लंबी यह सड़क दोनों ओर से 50 गांवों को जोड़ती है। किसान अपनी फसल मंडियों तक पहुंचाने के लिए इसी मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। वहीं छात्र कॉलेजों और स्कूलों तक आने-जाने के लिए इसी सड़क पर निर्भर हैं। इस मार्ग के चार लेन बनने से न केवल ग्रामीणों को सुविधा मिलेगी, बल्कि आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां भी तेज होंगी। वर्तमान में सड़क संकरी होने से वाहन चालकों को परेशानी झेलनी पड़ती है और ट्रैफिक का दबाव लगातार बढ़ रहा है।