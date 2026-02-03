नूंह-पलवल रोड को 4 लेन बनाने की प्रक्रिया होगी तेज, सरकार ने अफसरों को दिए निर्देश
नूंह-पलवल मार्ग (Nuh-Palwal Road) को 4 लेन बनाने की प्रक्रिया तेज की जाएगी। इस योजना की कागजी कमियों को जल्द पूरा किया जाएगा ताकि निर्माण शुरू किया जा सके। मुख्यमंत्री के ओएसडी डॉ. राज नेहरू ने सोमवार को समीक्षा बैठक मेंअधिकारियों को यह आदेश दिए।
नूंह-पलवल मार्ग को चार लेन बनाने की प्रक्रिया तेज की जाएगी। इस योजना की कागजी कमियों को जल्द पूरा किया जाएगा ताकि निर्माण शुरू किया जा सके। मुख्यमंत्री के ओएसडी डॉ. राज नेहरू ने सोमवार को समीक्षा बैठक मेंअधिकारियों को यह आदेश दिए। इसके अलावा पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और राजस्व सेवाओं पर भी सख्त निर्देश जारी किए।
हरियाणा के मुख्यमंत्री के ओएसडी एवं जिला नूंह फीडबैक व आउटरीच समन्वयक डॉ. राज नेहरू ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नूंह जिले से जुड़े विकास कार्यों और जनसमस्याओं की नियमित समीक्षा कर रहे हैं। सोमवार को हुई बैठक में विभागवार प्रगति, कमियों और समाधान पर विस्तार से चर्चा की गई। डॉ. नेहरू ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ समय पर आमजन तक पहुंचे और लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी।
नूंह-पलवल मार्ग को चार लेन बनाने की जानकारी साझा करने के निर्देश
लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को नूंह-पलवल स्टेट हाईवे को चार लेन बनाने की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए गए। डॉ. नेहरू ने कहा कि यदि चंडीगढ़ स्तर पर कोई मामला लंबित है तो उसकी जानकारी तुरंत साझा की जाए। बैठक के बाद उन्होंने पुन्हाना स्थित एसडीएम ऑफिस, कोर्ट परिसर, सीएचसी, पीएम श्री स्कूल मालब, आंगनबाड़ी केंद्र सहित कई संस्थानों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को जल्द दूर करने के निर्देश दिए गए।
पेयजल आपूर्ति सुधार पर सख्त निर्देश
डॉ. राज नेहरू ने जन स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि पुन्हाना सहित जिन क्षेत्रों में पेयजल की समस्या है, उनका तुरंत समाधान किया जाए। हर घर जल योजना के तहत अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने पर जोर दिया गया। जहां पाइपलाइन से आपूर्ति संभव नहीं है, वहां टैंकर से वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने टोल फ्री जल आपूर्ति सेवाओं की नियमित मॉनिटरिंग और कॉल रिकॉर्ड रखने को कहा। साथ ही अवैध पेयजल कनेक्शनों पर सख्त कार्रवाई, व्यावसायिक उपयोग में घरेलू कनेक्शन रोकने और दोबारा उल्लंघन पर एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए।