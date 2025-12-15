Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsNuh Mandkola Palwal road will be converted into four-lane way work will begin in next four to five months
नूंह–मंडकोला–पलवल रोड बनेगा 4 लेन, अगले चार से पांच महीनों में शुरू हो जाएगा काम

संक्षेप:

Nuh-Mandkola-Palwal Road : नूंह–मंडकोला–पलवल मार्ग 4 लेन का बनाया जाएगा और काम अगले चार से पांच महीनों में शुरू हो जाएगा। पलवल के उपायुक्त ने यह घोषणा करते हुए कहा कि नूंह–मंडकोला–पलवल मार्ग को 4 लेन करने की प्रक्रिया तेज की जाएगी, ताकि लोगों का सफर सुरक्षित और सुगम बन सके।

Dec 15, 2025 07:28 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, पलवल
Nuh-Mandkola-Palwal Road : नूंह–मंडकोला–पलवल मार्ग को 4 लेन का बनाया जाएगा और काम अगले चार से पांच महीनों में शुरू हो जाएगा। पलवल के उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने रविवार को यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा और दुर्घटनाओं में लाना कमी प्रशासन की प्राथमिकता है। उपायुक्त ने कहा कि नूंह–मंडकोला–पलवल मार्ग को चार लेन का करने की प्रक्रिया तेज की जाएगी, ताकि लोगों का सफर सुरक्षित और सुगम बन सके।

डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने मंडकोला रेस्ट हाउस से पलवल उपायुक्त कार्यालय तक पैदल यात्रा कर ज्ञापन सौंपने आए क्षेत्रवासियों से मुलाकात की। उपायुक्त ने बताया कि सड़क के गड्ढों को एक सप्ताह के भीतर भरवा दिया जाएगा और दोनों ओर सफाई कराई जाएगी। एक महीने के अंदर सिंगल लेयर डालने की अनुमति लेकर काम शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही सड़क पर आवश्यक साइन बोर्ड भी लगाए जाएंगे, ताकि दुर्घटनाओं की आशंका कम हो। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता से समझौता करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। निर्माण सामग्री की जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर संबंधित एजेंसी पर कार्रवाई की जाएगी।

दुर्घटना संभावित स्थलों की पहचान की जा रही

उपायुक्त ने कहा कि सड़क हादसों में प्रभावित परिवारों को हिट एंड रन योजना और दयालु योजना के तहत न्यायोचित मुआवजा दिलाया जाएगा। प्रशासन हर दुर्घटना की निगरानी कर रहा है, ताकि कारणों की पहचान कर समय रहते सुधार किया जा सके। उन्होंने बताया कि दुर्घटना संभावित स्थलों की पहचान कर वहां चेतावनी संकेतक, मरम्मत कार्य और बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन किया जा रहा है। ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं। उपायुक्त ने वाहन चालकों से अपील की कि वे गति सीमा का पालन करें, हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करें तथा नशे की हालत में वाहन न चलाएं।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
