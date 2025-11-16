दिल्ली : लड़की-लड़के को होटल में छोड़ सीधे थाने पहुंचा कैब ड्राइवर, फिर खुला रेप और ब्लैमेलिंग का राज
संक्षेप: दिल्ली के वजीराबाद इलाके में सोशल मीडिया पर बने फ्रेंड द्वारा 11वीं क्लास की छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी लड़की को ब्लैकमेल कर दोबारा अपने साथ होटल में ले गया था, लेकिन कैब चालक द्वारा पुलिस को सूचना दिए जाने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
दिल्ली के वजीराबाद इलाके में सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती के बाद 11वीं क्लास में पढ़ने वाली 16 साल की एक छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी फ्रेंड शुक्रवार को लड़की को ब्लैकमेल कर दोबारा अपने साथ एक होटल में ले गया था, लेकिन कैब चालक को उस पर कुछ हो गया और पुलिस को इसकी सूचना दिए जाने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि युवक ने पीड़िता से इंस्टाग्राम पर दोस्ती करने के बाद उसे वजीराबाद में अपने एक दोस्त के फ्लैट पर ले जाकर दुष्कर्म किया था।
पीड़ित किशोरी दो महीने पहले इंस्टाग्राम पर नूंह के रहने वाले साबिर नाम के युवक के संपर्क में आई थी। लगातार चैट से दोनों के बीच दोस्ती हो गई। साबिर ने खुद को एक बड़ी कम्पनी में कार्यरत बताया था। इसके बाद 1 नवंबर को आरोपी ने पीड़िता को मिलने के लिए वजीराबाद स्थित अपने एक दोस्त के फ्लैट पर बुलाया। आरोप है कि फ्लैट पर ले जाकर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी देकर किशोरी के साथ दुष्कर्म किया और अपने मोबाइल फोन में उसके अश्लील वीडियो और फोटो बना लिए। आरोपी ने वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देकर छात्रा को ब्लैकमेल करते हुए कश्मीरी गेट इलाके में दोबारा मिलने के लिए बुलाया था।
कैब चालक की समझदारी से आरोपी को दबोचा
आरोपी लड़की को वहां से अपने साथ कैब में कमला नगर स्थित होटल में ले गया। इस बीच कैब चालक को उस पर कुछ शक हुआ तो वह उन्हें होटल में छोड़ने के बाद सीधे पास के रूप नगर थाने पहुंच गया। उसने पुलिस को पूरे घटना की जानकारी दी तो पुलिसकर्मी तुरंत होटल पहुंचे और आरोपी को धर दबोचा। पुलिस ने उसके कब्जे से किशोरी को छुड़ाकर उसके परिजन को घटना की सूचना दी।