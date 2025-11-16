Hindustan Hindi News
दिल्ली : लड़की-लड़के को होटल में छोड़ सीधे थाने पहुंचा कैब ड्राइवर, फिर खुला रेप और ब्लैमेलिंग का राज

संक्षेप: दिल्ली के वजीराबाद इलाके में सोशल मीडिया पर बने फ्रेंड द्वारा 11वीं क्लास की छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी लड़की को ब्लैकमेल कर दोबारा अपने साथ होटल में ले गया था, लेकिन कैब चालक द्वारा पुलिस को सूचना दिए जाने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

Sun, 16 Nov 2025 11:19 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली के वजीराबाद इलाके में सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती के बाद 11वीं क्लास में पढ़ने वाली 16 साल की एक छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी फ्रेंड शुक्रवार को लड़की को ब्लैकमेल कर दोबारा अपने साथ एक होटल में ले गया था, लेकिन कैब चालक को उस पर कुछ हो गया और पुलिस को इसकी सूचना दिए जाने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि युवक ने पीड़िता से इंस्टाग्राम पर दोस्ती करने के बाद उसे वजीराबाद में अपने एक दोस्त के फ्लैट पर ले जाकर दुष्कर्म किया था।

पीड़ित किशोरी दो महीने पहले इंस्टाग्राम पर नूंह के रहने वाले साबिर नाम के युवक के संपर्क में आई थी। लगातार चैट से दोनों के बीच दोस्ती हो गई। साबिर ने खुद को एक बड़ी कम्पनी में कार्यरत बताया था। इसके बाद 1 नवंबर को आरोपी ने पीड़िता को मिलने के लिए वजीराबाद स्थित अपने एक दोस्त के फ्लैट पर बुलाया। आरोप है कि फ्लैट पर ले जाकर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी देकर किशोरी के साथ दुष्कर्म किया और अपने मोबाइल फोन में उसके अश्लील वीडियो और फोटो बना लिए। आरोपी ने वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देकर छात्रा को ब्लैकमेल करते हुए कश्मीरी गेट इलाके में दोबारा मिलने के लिए बुलाया था।

कैब चालक की समझदारी से आरोपी को दबोचा

आरोपी लड़की को वहां से अपने साथ कैब में कमला नगर स्थित होटल में ले गया। इस बीच कैब चालक को उस पर कुछ शक हुआ तो वह उन्हें होटल में छोड़ने के बाद सीधे पास के रूप नगर थाने पहुंच गया। उसने पुलिस को पूरे घटना की जानकारी दी तो पुलिसकर्मी तुरंत होटल पहुंचे और आरोपी को धर दबोचा। पुलिस ने उसके कब्जे से किशोरी को छुड़ाकर उसके परिजन को घटना की सूचना दी।

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
