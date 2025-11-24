नूंह में ‘ऑपरेशन ट्रैकडाउन’ में हिस्ट्रीशीटर बदमाश काला गिरफ्तार, 36 अपराधों में था वॉन्टेड
हरियाणा के नूंह जिले में चल रहे ‘ऑपरेशन ट्रैकडाउन’ के तहत पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। अपराध शाखा तावडू ने 36 मामलों में वॉन्टेड हिस्ट्रीशीटर साजिद उर्फ काला को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से एक देशी कट्टा और कारतूस बरामद किए गए हैं।
पुलिस के अनुसार, टीम को सूचना मिली थी कि साजिद उर्फ काला तावडू-सालाका रोड पर शिकारपुर पहाड़ी के पास वारदात की फिराक में मौजूद है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसकी जेब से लोडेड कट्टा मिला। आरोपी की पहचान राहड़ी निवासी साजिद उर्फ काला के रूप में हुई। उसके खिलाफ फरीदाबाद, गुरुग्राम, यूपी, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में एटीएम चोरी, ट्रक-डंपर चोरी, फिरौती, लूट और अवैध हथियार रखने सहित 36 मामले दर्ज हैं। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की सूचना संबंधित थानों को भेज दी है।
पुलिस ने बताया कि आरोपी बेहद खतरनाक और शातिर अपराधी है, जो लंबे समय से पुलिस की पकड़ से बाहर था। उसे पकड़ने के लिए पुलिस लगातार निगरानी कर रही थी। पुलिस का मानना है कि उसकी गिरफ्तारी से कई पुराने मामलों की जांच आगे बढ़ेगी। इसी अभियान में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत एक अन्य आरोपी शौकीन निवासी बावला को भी गिरफ्तार किया है।
पुलिस प्रवक्ता कृष्ण कुमार ने बताया कि जिला पुलिस अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन ट्रैकडाउन आगे भी जारी रहेगा और फरार अपराधियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अपराध की जानकारी मिलते ही तुरंत पुलिस को सूचित करें ताकि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनाई जा सके।