नूंह को नई सौगात, सालाहेड़ी गांव में खुलेगा जिले का पहला केंद्रीय विद्यालय; केंद्र ने दी मंजूरी

नूंह जिले के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। नूंह के सालाहेड़ी गांव में जहां पहला केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी मिल चुकी है। वहीं, फिरोजपुर झिरका में राजकीय मॉडल कॉलेज की इमारत निर्माण की तैयारी शुरू हो गई है। इन दोनों परियोजनाओं से जिले में उच्च शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण स्कूल शिक्षा को नई दिशा मिलेगी। नूंह जिला देश के पिछड़े जिलों में गिना जाता है। यहां के छात्र अब तक उच्च शिक्षा के लिए गुरुग्राम, फरीदाबाद या दिल्ली जैसे शहरों पर निर्भर थे। मॉडल कॉलेज और केंद्रीय विद्यालय खुलने से छात्रों को स्थानीय स्तर पर अच्छी शिक्षा मिल सकेगी। खासतौर पर बेटियों को अब दूर-दराज के इलाकों में नहीं जाना पड़ेगा, जिससे उनकी पढ़ाई जारी रखने की संभावनाएं बढ़ेंगी।

सालाहेड़ी में पहला केंद्रीय विद्यालय खुलेगा केंद्र सरकार ने नूंह जिले में पहले केंद्रीय विद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह विद्यालय गांव सालाहेड़ी में खोला जाएगा। हरियाणा सरकार इसके लिए लगभग छह एकड़ जमीन निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। जब तक स्थायी भवन तैयार नहीं हो जाता, तब तक कक्षाएं छपेड़ा गांव के सरकारी स्कूल में आगामी सत्र से लगाई जाएंगी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की मंजूरी के बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार, भूमि और अस्थायी भवन का हस्तांतरण जल्द पूरा किया जाएगा।

सरकार और प्रशासन ने शुरू की तैयारी : नूंह के उपायुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि केंद्रीय विद्यालय की मंजूरी मिल चुकी है और प्रशासन ने जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि स्कूल की इमारत तैयार होने तक अस्थायी कक्षाओं की व्यवस्था की जा रही है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने यह भी स्पष्ट किया है कि विद्यालय की भूमि और भवन पर किसी प्रकार का संपत्ति कर या सेवा कर नहीं लगेगा, क्योंकि यह केंद्र सरकार की संपत्ति मानी जाएगी। इस परियोजना के पूरा होने से नूंह के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उनके अपने जिले में ही मिलेगी।

फिरोजपुर झिरका में राजकीय मॉडल कॉलेज की इमारत का निर्माण आठ करोड़ 62 लाख रुपये की लागत से किया जाएगा। इमारत को 15 महीने में तैयार किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग ने इसके टेंडर लगा दिए हैं।