नूंह को नई सौगात, सालाहेड़ी गांव में खुलेगा जिले का पहला केंद्रीय विद्यालय; केंद्र ने दी मंजूरी

Fri, 31 Oct 2025 09:44 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नूंह। सरसमल
नूंह जिले के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। नूंह के सालाहेड़ी गांव में जहां पहला केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी मिल चुकी है। वहीं, फिरोजपुर झिरका में राजकीय मॉडल कॉलेज की इमारत निर्माण की तैयारी शुरू हो गई है। इन दोनों परियोजनाओं से जिले में उच्च शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण स्कूल शिक्षा को नई दिशा मिलेगी। नूंह जिला देश के पिछड़े जिलों में गिना जाता है। यहां के छात्र अब तक उच्च शिक्षा के लिए गुरुग्राम, फरीदाबाद या दिल्ली जैसे शहरों पर निर्भर थे। मॉडल कॉलेज और केंद्रीय विद्यालय खुलने से छात्रों को स्थानीय स्तर पर अच्छी शिक्षा मिल सकेगी। खासतौर पर बेटियों को अब दूर-दराज के इलाकों में नहीं जाना पड़ेगा, जिससे उनकी पढ़ाई जारी रखने की संभावनाएं बढ़ेंगी।

सालाहेड़ी में पहला केंद्रीय विद्यालय खुलेगा

केंद्र सरकार ने नूंह जिले में पहले केंद्रीय विद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह विद्यालय गांव सालाहेड़ी में खोला जाएगा। हरियाणा सरकार इसके लिए लगभग छह एकड़ जमीन निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। जब तक स्थायी भवन तैयार नहीं हो जाता, तब तक कक्षाएं छपेड़ा गांव के सरकारी स्कूल में आगामी सत्र से लगाई जाएंगी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की मंजूरी के बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार, भूमि और अस्थायी भवन का हस्तांतरण जल्द पूरा किया जाएगा।

सरकार और प्रशासन ने शुरू की तैयारी : नूंह के उपायुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि केंद्रीय विद्यालय की मंजूरी मिल चुकी है और प्रशासन ने जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि स्कूल की इमारत तैयार होने तक अस्थायी कक्षाओं की व्यवस्था की जा रही है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने यह भी स्पष्ट किया है कि विद्यालय की भूमि और भवन पर किसी प्रकार का संपत्ति कर या सेवा कर नहीं लगेगा, क्योंकि यह केंद्र सरकार की संपत्ति मानी जाएगी। इस परियोजना के पूरा होने से नूंह के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उनके अपने जिले में ही मिलेगी।

फिरोजपुर झिरका में राजकीय मॉडल कॉलेज की इमारत का निर्माण आठ करोड़ 62 लाख रुपये की लागत से किया जाएगा। इमारत को 15 महीने में तैयार किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग ने इसके टेंडर लगा दिए हैं।

गौरतलब है कि दो साल पहले मॉडल कॉलेज शुरू हुआ था और वर्तमान में एक सरकारी स्कूल भवन में अस्थायी रूप से चल रहा है। निर्माण कार्य शुरू होने के बाद छात्रों को स्थायी भवन की सुविधा मिलेगी। शिक्षाविद सिद्दीक अहमद का कहना है कि यह कॉलेज नूंह जिले जैसे पिछड़े क्षेत्र के विद्यार्थियों, खासतौर से लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा के नए अवसर खोलेगा। अभी जिले में केवल सालाहेड़ी, पुन्हाना, तावडू और नगीना में ही कॉलेज हैं, जिससे दूरदराज के छात्रों को परेशानी होती है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
