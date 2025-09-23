Nuh depot to get 22 new buses, travel become easier to villages नूंह के निवासियों के लिए गुड न्यूज, नूंह डिपो को मिलेंगी 22 नई बसें, गांवों तक सफर होगा आसान, Ncr Hindi News - Hindustan
नूंह के निवासियों के लिए गुड न्यूज, नूंह डिपो को मिलेंगी 22 नई बसें, गांवों तक सफर होगा आसान

नूंह के लिए गुड न्यूज है। हरियाणा रोडवेज जल्द ही नूंह डिपो में बसें बढ़ाने जा रहा है। अब 22 नई बसें मंजूरी की गई हैं। रोडवेज प्रबंधन ने ग्रामीणों की सुविधा के लिए कई रूटों पर बस सेवा दुरुस्त करने की योजना तैयार कर ली है। 18 बसें जल्द नूंह डिपो में आने वाली हैं।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नूंहTue, 23 Sep 2025 09:26 AM
हरियाणा रोडवेज के नूंह डिपो ने कमाई के मामले में अच्छी खासी छलांग लगाई है। अब तक यह डिपो पूरे प्रदेश में 19वें नंबर पर आता था। मौजूदा समय में नूंह डिपो छठे पायदान पर पहुंच गया है। जहां पहले हर दिन दो-तीन लाख रुपये की आमदनी होती थी। अब डिपो में पांच से आठ लाख रुपये की आमदनी रही है।

पहले नूंह डिपो से पूरे हरियाणा में करीब 20 हजार किलोमीटर बसें चलती थीं, लेकिन अब इस डिपो की बसें 25 हजार किलोमीटर तक चल रही हैं। इसके अलावा डिपो के अधिकारी ग्रामीणों को अच्छी बस सेवा प्रदान करने के लिए नए रूटों पर बसों को उतारने की तैयारी कर रहे हैं।

अधिकारियों की मानें तो पुन्हाना से नूंह वाया सिकरावा, नूंह से हथीन वाया उटावड़, व उज्जीना से गुरुग्राम सहित अन्य रूटों पर बसों की संख्या में और इजाफा किया जाएगा। अधिकारियों का दावा है कि पलवल व गुरुग्राम रूट पर बसों के संचालन पर पूरा ध्यान दिया जा रहा हैं, ताकि ग्रामीणों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। इसके अलावा पुन्हाना व बड़कली के 20 किलोमीटर के रूट पर 8 टाइम बसों को चलने के आदेश कर दिए गए हैं।

अधिकारियों ने बताया कि उनके डिपो में 81 बसें विभिन्न रूट पर चल रही है। अधिकारियों का दावा है कि आगामी कुछ ही समय में बालिका वाहिनी व ग्रामीण रूटों पर बसों के संचालन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

अवैध वाहनों पर शिकंजा कसा जाएगा

रोडवेज नूंह डिपो महाप्रबंधक कुलदीप जागड़ा ने कहा कि नूंह क्षेत्र में अवैध बसों व अन्य प्रकार के वाहनों पर शिकंजा कसा जाएगा। इसके लिए आरटीए विभाग का सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने अवैध वाहन संचालकों को चेतावनी दी है कि वह अपने-अपने वाहनों को रूट पर उतारना बंद कर दें अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।