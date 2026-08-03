हर-हर महादेव से गूंजा नूंह, बृजमण्डल यात्रा में मुस्लिम समुदाय ने बरसाए फूल

नूंह में बृजमण्डल जलाभिषेक यात्रा नल्हड़ महादेव मंदिर से झिर मंदिर के लिए उत्साह और कड़ी सुरक्षा के बीच जारी है। मुस्लिम समाज के लोगों ने शिवभक्तों पर फूलों से बारिश की। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

सरसमल, नूंह नूंह से बृजमण्डल जलाभिषेक यात्रा श्रद्धा, उत्साह और सामाजिक सौहार्द के माहौल में जारी है। नल्हड़ महादेव मंदिर में जलाभिषेक के बाद हजारों श्रद्धालु यात्रा में शामिल हुए हैं। यात्रा के दौरान जगह-जगह स्वागत शिविर लगाए गए हैं, जहां श्रद्धालुओं पर फूलों की बारिश की जा रही है। श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, शर्बत और फलों की व्यवस्था की गई है। मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा किए जा रहे स्वागत ने यात्रा को विशेष पहचान दी है। सुरक्षा व्यवस्था के बीच यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ रही है और पूरे क्षेत्र में धार्मिक उत्साह के साथ भाईचारे का संदेश भी दिखाई दे रहा है।

नल्हड़ महादेव मंदिर से श्रद्धालुओं का जत्था रवाना नल्हड़ महादेव मंदिर में सोमवार सुबह से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था। मंदिर परिसर हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजता रहा। पूजा-अर्चना और जलाभिषेक के बाद दोपहर के समय बृजमण्डल जलाभिषेक यात्रा विधिवत रवाना हुई। यात्रा में हरियाणा सरकार के मंत्री गौरव गौतम सहित कई संत-महंत और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद, पेयजल और विश्राम की विशेष व्यवस्था की गई थी। यात्रा शुरू होते ही श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक रहा। बड़ी संख्या में शिवभक्त भगवा ध्वज लेकर आगे बढ़ते दिखाई दिए। प्रशासन और आयोजन समिति के सदस्य लगातार व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं ताकि यात्रा सुचारु रूप से संपन्न हो सके।

बसों और निजी वाहनों से पहुंचे हजारों शिवभक्त यात्रा में शामिल होने के लिए मेवात, पलवल, गुरुग्राम, फरीदाबाद और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु नूंह पहुंचे हैं। सुबह से ही बसों, निजी वाहनों और अन्य साधनों के जरिए लोगों का आगमन जारी रहा। महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों की अच्छी भागीदारी देखने को मिली। कई श्रद्धालु परिवार सहित यात्रा में शामिल हुए हैं। मंदिर परिसर और यात्रा मार्ग पर भक्ति गीतों और जयघोषों से धार्मिक वातावरण बना हुआ है। श्रद्धालुओं का कहना है कि वे हर वर्ष की तरह इस बार भी आस्था के साथ यात्रा में शामिल हुए हैं। यात्रा शुरू होने के बाद पूरे मार्ग पर भक्तों का उत्साह और उमंग साफ दिखाई दे रही है तथा शिवभक्त अनुशासित ढंग से आगे बढ़ रहे हैं।

रमजान, समीम, नदीम और ताहिर ने किया श्रद्धालुओं का स्वागत यात्रा मार्ग पर सामाजिक सौहार्द की मिसाल भी देखने को मिल रही है। विभिन्न स्थानों पर मुस्लिम समाज की ओर से स्वागत शिविर लगाए गए हैं। स्थानीय निवासी रमजान, समीम, नदीम, ताहिर और उनके साथियों ने श्रद्धालुओं के स्वागत की जिम्मेदारी संभाली हुई है। शिविरों में श्रद्धालुओं पर पुष्पवर्षा की जा रही है और उन्हें शर्बत, ठंडा पानी तथा फल वितरित किए जा रहे हैं। स्वागत करने वालों का कहना है कि मेवात की पहचान हमेशा भाईचारे और आपसी सम्मान से रही है तथा इसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए यह पहल की गई है। श्रद्धालुओं ने भी इस स्वागत की सराहना करते हुए स्थानीय लोगों का आभार व्यक्त किया। मार्ग पर लगातार सेवा कार्य चलने से सौहार्दपूर्ण माहौल और मजबूत होता दिखाई दे रहा है।

झिर मंदिर की ओर बढ़ रही यात्रा, श्रद्धालुओं में उत्साह जलाभिषेक यात्रा नल्हड़ महादेव मंदिर से रवाना होने के बाद फिरोजपुर झिरका स्थित झिर मंदिर की ओर बढ़ रही है। यात्रा के विभिन्न पड़ावों पर श्रद्धालुओं का स्वागत किया जा रहा है। श्रद्धालु भजन-कीर्तन और जयघोष करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। झिर मंदिर पहुंचने पर धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेंगे। यात्रा मार्ग पर जगह-जगह विश्राम और जलपान की व्यवस्था भी की गई है। आयोजन समिति के सदस्य लगातार यात्रा के साथ मौजूद हैं और व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। यात्रा शुरू होने के बाद पूरे क्षेत्र में धार्मिक माहौल बना हुआ है तथा लोग बड़ी संख्या में मार्ग के किनारे खड़े होकर श्रद्धालुओं का अभिवादन कर रहे हैं।

कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण ढंग से चल रही यात्रा बृजमण्डल जलाभिषेक यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है और संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन कैमरों के माध्यम से यात्रा की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए विभिन्न स्थानों पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। वरिष्ठ अधिकारी लगातार स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। यात्रा शुरू होने के बाद अब तक पूरे मार्ग पर माहौल शांतिपूर्ण बना हुआ है। श्रद्धालु भी प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सुरक्षा और व्यवस्थाओं के कारण यात्रा बिना किसी व्यवधान के अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संचालित हो रही है।