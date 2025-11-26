Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsnuh administration alert delhi blast mosque madrasa verification security
दिल्ली धमाके के बाद नूंह प्रशासन सतर्क, मस्जिद-मदरसों में ठहरने वालों की देनी होगी जानकारी

दिल्ली धमाके के बाद नूंह प्रशासन सतर्क, मस्जिद-मदरसों में ठहरने वालों की देनी होगी जानकारी

संक्षेप:

दिल्ली धमाके के मद्देनजर नूंह जिला प्रशासन ने धर्मगुरुओं के साथ बैठक कर फैसला लिया है कि अब मस्जिद और मदरसों में ठहरने वाले बाहरी लोगों का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा और उनकी पहचान का सत्यापन स्थानीय पुलिस से कराना अनिवार्य होगा।

Wed, 26 Nov 2025 06:38 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नूंह
share Share
Follow Us on

दिल्ली धमाके के बाद जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। मस्जिद-मदरसों में ठहरने वाले बाहरी लोगों का अब रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। जिसकी जांच स्थानीय थाने की पुलिस भी करेगी। मंगलवार को जिला प्रशासन के साथ मदरसों और मस्जिदों के धर्मगुरुओं के साथ हुई बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक में उपायुक्त अखिल पिलानी, पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मौजूद रहे। इसके अलावा प्रशासन ने नशा, साइबर अपराध और अफवाहों के खिलाफ समाज से सहयोग की भी अपील की।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पढ़ाई से छूट रहे बच्चों को स्कूल भेजा जाएगा

उपायुक्त अखिल पिलानी ने कहा कि लक्ष्य नूंह को पिछड़े जिलों की सूची से निकालना और विकासशील जिलों में शामिल करना है। इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और मूलभूत सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि धर्मगुरु समाज में प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं, इसलिए वे स्कूलों से ड्रॉपआउट रोकने, युवाओं को शिक्षित करने और सकारात्मक दिशा देने में प्रशासन के साथ सहयोग करें। उन्होंने बताया कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग चलाई जा रही है और अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ लें। उन्होंने कहा कि सामाजिक सौहार्द और भाईचारा मजबूत होने पर ही जिले की छवि और दिशा बदलेगी।

धार्मिक स्थलों के बाहर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे

पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने कहा कि अब मस्जिदों और मदरसों में ठहरने वाले बाहरी लोगों की पूरी जानकारी पुलिस को देनी होगी। पहचान सत्यापन नजदीकी थाने में करवाना जरूरी होगा। उन्होंने कहा कि सभी धार्मिक स्थलों के मुख्य प्रवेश द्वार पर सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे, जिससे सुरक्षा और निगरानी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर अफवाह, भड़काऊ सामग्री या गलत सूचना साझा करना अपराध है और इससे जिले का माहौल बिगड़ सकता है।

नशे और अपराध से युवाओं को बचाने की अपील

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि नशा और साइबर अपराध तेजी से गांवों में फैल रहे हैं और इन्हें रोकने में समाज की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि नशे के शिकार युवाओं का नल्हड़ मेडिकल कॉलेज और सिविल अस्पताल में निःशुल्क इलाज और काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन और समाज मिलकर काम करें तो जिले में अपराध कम होगा और नूंह अच्छे कामों के लिए पहचाना जाएगा। बैठक में डीएसपी पृथ्वी सिंह और जिले के कई धर्मगुरु उपस्थित रहे।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Ncr News Delhi Car Blast
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।