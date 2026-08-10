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मामा की नाबालिग बेटी से हुआ प्यार, पिता ने शादी से किया इनकार तो 90 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गया लड़का

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान, नूंह
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हरियाणा के नूंह में पिता द्वारा शादी के प्रस्ताव का विरोध किए जाने पर 19 वर्षीय युवक 90 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक अपनी ममेरी बहन से शादी करना चाहता था, लेकिन लड़की नाबालिग है। पड़ोसियों के समझाने पर करीब पांच घंटे बाद वह टावर से नीचे उतरा। पुलिस उसकी काउंसलिंग करा रही है।

टावर पर चढ़ा युवक
टावर पर चढ़ा युवक

हरियाणा के नूंह जिले में शादी की जिद को लेकर एक 19 वर्षीय युवक करीब 90 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक अपनी ममेरी बहन से शादी करना चाहता था, लेकिन उसके पिता ने इस रिश्ते का विरोध किया। करीब पांच घंटे बाद पड़ोसियों के समझाने पर युवक टावर से नीचे उतरा।

मामा की बेटी से शादी के लिए कर रहा था जिद

पुलिस के अनुसार घटना सोमवार सुबह करीब 8:15 बजे फिरोजपुर झिरका के टीगरा गांव में हुई। युवक के टावर पर चढ़ने की सूचना मिलते ही पुलिस और आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। युवक को नीचे उतारने के लिए उसे समझाने का प्रयास किया गया।

पुलिस ने बताया कि युवक की पिछले कुछ महीनों से अपने मामा की बेटी से बातचीत थी और इस दौरान दोनों के बीच लगाव हो गया। इसके बाद युवक उससे शादी करने की जिद पर अड़ गया। लड़की के परिवार की ओर से शादी के प्रस्ताव पर सहमति थी, लेकिन युवक के पिता ने इसका विरोध किया।

लड़की अभी नाबालिग, पिता ने शादी से किया इंकार

पुलिस के मुताबिक, लड़की अभी नाबालिग है। मौके पर मौजूद पड़ोसियों ने युवक को समझाया कि लड़की के कानूनी उम्र हासिल करने के बाद शादी की बात आगे बढ़ाई जा सकती है। इसके बाद युवक करीब पांच घंटे बाद टावर से नीचे उतर आया।

पिता किसान, लड़का है ड्राइवर

पुलिस के अनुसार युवक ड्राइवर का काम करता है, जबकि उसके पिता किसान हैं। फिरोजपुर झिरका सदर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र ने बताया कि युवक की काउंसलिंग कराई जा रही है। सभी तथ्यों का सत्यापन करने के बाद नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

दिल्ली पुलिस ने 52 लोगों को क्यों किया अरेस्ट

दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस से पहले 'ऑपरेशन शास्त्र' के तहत एक बड़ी कार्रवाई में 52 लोगों को गिरफ्तार किया है, तथा 15 देसी कट्टे, 26 कारतूस और नौ चाकू बरामद किए हैं। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने इस अभियान के दौरान 41 मामले दर्ज किए हैं। साथ में मादक पदार्थ और अवैध शराब भी बरामद की है।

पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि यह अभियान सड़कों पर होने वाले अपराधों, अवैध हथियारों के कारोबार और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल अपराधियों को निशाना बनाने और 15 अगस्त से पहले निवारक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया था।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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