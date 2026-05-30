NSUI का CBSE की OSM सिस्टम के खिलाफ दोरदार प्रदर्शन किया, सड़क पर उतरे सैंकड़ों छात्र; क्या मांग
छात्रों का आरोप है कि परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद कई होनहार बच्चों को बेहद कम नंबर मिले हैं, जिससे छात्रों और उनके परिवार में भारी तनाव का माहौल है।
एनयूआई के सैंकड़ों छात्रों ने आज दिल्ली के पटपड़गंज स्थित सीबीएसई (CBSE) हेडक्वार्टर के बाहर ज़ोरदार प्रदर्शन किया। इसका नेतृत्व एसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने किया। सीबीएसई की 'ऑन-स्क्रीन मार्किंग' (OSM) चैकिंग सिस्टम में कमियों और गलत चेकिंग को लेकर खूब नारेबाजी की गई। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद कई होनहार बच्चों को बेहद कम नंबर मिले हैं, जिससे छात्रों और उनके परिवार में भारी तनाव का माहौल है।
छात्रों ने इस मामले में सीबीआई अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की है। छात्रों का कहना है कि ओएसएम सिस्टम को तुरंद बंद किया जाना चाहिए। दोबारा चेकिंग की प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और छात्र-हित में बनाया जाए। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए विनोद जाखड़ ने कहा, सीबीएसई छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। देश भर में हजारों छात्र एक लापरवाह और असंवेदनशील मार्किंग सिस्टम से पीड़ित हैं। ओएसएम प्रक्रिया ने छात्रों के बीच भ्रम, अन्याय और अविश्वास पैदा किया है। एनएसयूआई हर प्रभावित छात्र के साथ मजबूती से खड़ा है और न्याय मिलने तक यह लड़ाई जारी रखेगा।
OSM के खिलाफ विरोध मार्च
इससे पहले गुरुवार को भी एनएसयूआई ने कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए ऑन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) नीति के खिलाफ विरोध मार्च निकाला था और इसे तुरंत वापस लेने की मांग की थी।
यह मार्च इंदिरा भवन से शिक्षा सदन स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के मुख्यालय तक निकाला गया। एनएसयूआई के सैकड़ों सदस्यों ने मार्च में भाग लिया और 'हम ओएसएम को अस्वीकार करते हैं' के नारे लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस नीति ने बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों के बीच भ्रम और अतिरिक्त दबाव पैदा किया है। नीति के विरोध में प्रदर्शनकारियों द्वारा शिक्षा सदन की ओर मार्च करने के प्रयास के दौरान सीबीएसई मुख्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया।
एनएसयूआई सदस्यों के अनुसार, ओएसएम प्रणाली ने देश भर में लाखों छात्रों और अभिभावकों के बीच अनिश्चितता पैदा कर दी है। प्रदर्शनकारियों ने "सीबीएसई छात्रों को न्याय दो" और "छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद करो" जैसे नारे लिखी तख्तियां हाथों में ले रखी थीं। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने ओएसएम प्रणाली को ''छात्र विरोधी'' बताते हुए दावा किया कि छात्रों पर ''प्रायोगिक नीतियां'' लागू की जा रही हैं। उन्होंने कहा, 'छात्रों को पारदर्शी और छात्र-हितैषी परीक्षा प्रणाली मिलनी चाहिए, न कि भ्रम और मानसिक तनाव।' जाखड़ ने आगाह किया कि यदि सीबीएसई छात्रों द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान करने में विफल रहता है, तो संगठन राष्ट्रीय स्तर पर अपना आंदोलन तेज करेगा।
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अदिति शर्मा
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