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नोएडा हिंसक प्रदर्शन मामले में बड़ा ऐक्शन, 2 आरोपियों पर पुलिस ने लगाया NSA

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा
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नोएडा हिंसक प्रदर्शन मामले में पुलिस ने बड़ा ऐक्शन लिया है। नोएडा पुलिस ने इस मामले में हिंसा भड़काने के आरोप में 2 आरोपियों पर एनएसए लगा दिया है।

नोएडा हिंसक प्रदर्शन मामले में बड़ा ऐक्शन, 2 आरोपियों पर पुलिस ने लगाया NSA

13 अप्रैल को हुए हिंसक प्रदर्शन मामले में नोएडा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सत्यम वर्मा और आकृति पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) लगा दिया है। जांच में दोनों की भूमिका प्रदर्शन की साजिश रचने और भीड़ को उकसाने में अहम पाई गई है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से लोगों को जुटाने का काम किया था।

पुलिस ने बताया कि इस मामले में कई अन्य संदिग्धों की भी पहचान की गई है, जिन पर जल्द कार्रवाई हो सकती है। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कदम जारी रहेंगे और किसी को भी माहौल खराब करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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'लोगों को भड़काने में सक्रिय थे दोनों आरोपी'

इस मामले की जानकारी देते हुए नोएडा पुलिस ने बताया कि पुलिस द्वारा श्रमिक आंदोलन के दौरान हुए हिंसक प्रदर्शन, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाओं के संबंध में अलग-अलग थानों में मुकदमे दर्ज किए गए थे। जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी सत्यम वर्मा और आकृति 'मजदूर बिगुल दस्ता' के सक्रिय सदस्य बताए जा रहे हैं, लोगों को भड़काने और भीड़ जुटाने में सक्रिय रूप से शामिल थे।आरोपियों ने सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों के जरिए लोगों को आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। जांच एजेंसियों को ऐसे कई इनपुट मिले हैं, जिनमें दोनों की भूमिका लोक व्यवस्था को बाधित करने और हिंसक माहौल तैयार करने में महत्वपूर्ण बताई गई है।

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प्रदर्शन के दौरान कई स्थानों पर आगजनी, हंगामा और सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि मामले में शामिल अन्य संदिग्धों की पहचान की जा रही है और अराजकता फैलाने या अफवाहें प्रसारित करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस ने बयान जारी कर कहा कि शांति, सुरक्षा और जनसुविधा बनाए रखना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा कानून व्यवस्था बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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Mohammad Azam

लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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