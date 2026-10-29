अब हमें कोड लैंग्वेज में बात करना होगी; CJP की समर्थकों को सलाह, बताया PM समेत अन्य नेताओं को किस नाम से बुलाएंगे
ध्रुव राठी के एक वीडियो को रीपोस्ट करते हुए दीपके ने लिखा था, 'इतिहास ने हमें दिखाया है कि जब सत्तावादी शासकों को सत्ता पर अपनी पकड़ खोने का डर सताने लगता है, तो वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अपनी पकड़ और मजबूत करने की कोशिश करते हैं।'
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ छेड़े अपने अभियान को विराम देने के बाद से ही कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) केंद्र सरकार पर सोशल मीडिया पर स्ट्राइक करने का आरोप लगा रही है। उसका कहना है कि केंद्र सरकार के कहने पर सोशल मीडिया से रोजाना हजारों पोस्ट्स हटाई जा रही हैं, साथ ही हर दिन हजारों अकाउंट्स भी डिलीट किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पार्टी के सह-संयोजक आशुतोष रांका ने गुरुवार की रात सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने 'कॉकरोचों' (पार्टी समर्थकों को) सरकार की इस रणनीति से निपटने का तरीका बताया। उन्होंने कहा कि कॉकरोचों, 'अब एल्गोरिदम को बेवकूफ बनाने का समय आ गया है।'
अपने वीडियो में उन्होंने पार्टी समर्थकों से कहा कि कॉकरोचों को रोकने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाने के बाद केंद्र सरकार अब सोशल मीडिया पर झंडे गाड़ने की कोशिश कर रही है। इसके लिए वह इंस्टाग्राम अकाउंट्स से वीडियोज उड़वाने के साथ ही अकाउंट्स भी बंद करा रही है।
रांका ने बताया मोदीजी समेत अन्य नेताओं को क्या कहेंगे
इसके बाद उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि कल्पना कीजिए कि अगर आप लोग 1945 के जर्मनी, 1935 के भारत या फिर उत्तर कोरिया में होते तो वहां के बड़े-बड़े लीडर्स से कैसे भिड़ते। फिर खुद ही इसका जवाब देते हुए उन्होंने समर्थकों को कोड लैंग्वेज में बात करने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि अब हम मोदीजी की जगह ओदीजी, अमित शाह की जगह बीसीसीआई और ज्ञानेश कुमार की जगह गुन्नू कहेंगें।
रांका ने बताया एल्गोरिदम को कैसे बेवकूफ बनाना होगा
वीडियो में रांका ने कहा, 'अब से हम लोग ओदी जी की बात करेंगे, अब से हम लोग बीसीसीआई की बात करेंगे, अब से हम गुन्नू की बात करेंगे, हमें एल्गोरिदम को बेवकूफ बनाना होगा। सीरियस मुद्दों पर भी सरकाज्म डालिए, ह्यूमर डालिए, एल्गोरिदम आपको पकड़ ही नहीं पाएगा। थोड़े बहुत वीडियोज उड़ाने दीजिए, थोड़े बहुत अकाउंट भी बंद होंगे, लेकिन ये लोग इंस्टाग्राम तो क्या, कहीं से भी हमें उड़ा नहीं सकते। बने रहिए, डटे रहिए। जीतेंगे, लड़ेंगे। ना रुकेंगे-ना झुकेंगे।'
दीपके ने भी लगाया था इंस्टाग्राम से पोस्ट्स हटाने का आरोप
इससे पहले कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने भी केंद्र सरकार पर सोशल मीडिया से पोस्ट्स हटवाने और अकाउंट्स डिलीट करवाने का आरोप लगाते हुए कई पोस्ट्स शेयर की थीं। इस बारे में बुधवार को शेयर की अपनी पहली पोस्ट में दीपके ने लिखा था, 'इंस्टाग्राम पर की जा रही सख्ती काम नहीं आएगी। सरकार हर दिन हजारों पोस्ट और अकाउंट हटा रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह एक बुनियादी बात को नजरअंदाज कर रही है।'
दीपके ने कहा था- इंस्टाग्राम तो बस एक प्लेटफॉर्म है
आगे दीपके ने लिखा था, 'इंस्टाग्राम तो बस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोग अपने सवाल उठा रहे हैं। इन सवालों के पीछे की वजहें सोशल मीडिया से कहीं बाहर मौजूद हैं, और अकाउंट हटा देने से वे सवाल खत्म नहीं हो जाएंगे। उल्टा, इस तरह की सेंसरशिप से उन लोगों के बीच और ज्यादा अविश्वास पैदा हो सकता है, जिन्हें सरकार को जवाब देना चाहिए।'
इसके बाद शेयर की एक अन्य पोस्ट में दीपके ने कहा था, 'सोचिए, अगर मनमोहन सिंह ने फेसबुक और वॉट्सऐप पर उसी तरह सख्ती की होती, जैसे मोदी आज इंस्टाग्राम के मामले में कर रहे हैं, तो क्या मोदी यहां तक पहुंच पाते?'
ध्रुव राठी का वीडियो शेयर कर लिखी थी यह बात
वहीं गुरुवार को इसी मामले को लेकर भारतीय मूल के जर्मन यूट्यूबर ध्रुव राठी के शेयर किए एक वीडियो को रीपोस्ट करते हुए दीपके ने लिखा था, 'इतिहास ने हमें दिखाया है कि जब सत्तावादी शासकों को सत्ता पर अपनी पकड़ खोने का डर सताने लगता है, तो वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अपनी पकड़ और मजबूत करने की कोशिश करते हैं।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
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