दिल्ली में रात 10 बजे ही बंद नहीं होगी रामलीला, हिंदू त्योहारों के लिए पहले थी दिक्कत: रेखा गुप्ता

दिल्ली में अब रामलीला का मंचन रात 10 बजे तक ही नहीं होगा, बल्कि आधी रात तक आयोजन जारी रह सकेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह अहम आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार ने रामलीला और दुर्गा पूजा जैसे सांस्कृतिक आयोजनों को रात 12 बजे तक जारी रखने की अनुमति दी है। रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में रामराज्य आना चाहिए और इसके लिए हम सभी को थोड़ा काम करना चाहिए।

रेखा गुप्ता ने कहा, 'मैं हमेशा कहती थी कि हमारे हिंदू त्योहारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। कौन सी रामलीला रात 10 बजे खत्म होती है। दुर्गा पूजा रात 10 बजे खत्म नहीं हो सकती है। जब गुजरात में डांडिया पूरी रात हो सकती है और पूरी रात आयोजन हो सकते हैं तो दिल्लीवालों की क्या गलती है?' उन्होंने कहा, 'इसलिए हमने रात 12 बजे तक अनुमति दी है। रामलीला, दुर्गा पूजा और अन्य सांस्कृतक आयोजन आधी रात तक जारी रह सकते हैं।'

सोमवार को दिल्ली सरकार ने रामलीला, दुर्गापूजा, दशहरा और इनसे संबंधित कार्यक्रमों के लिए लाउडस्पीकर के लिए मंजूर समय में वृद्धि में कर दी। यह छूट 22 सितंबर से 3 अक्तूबर तक जारी रहेगी। एलजी वीके सक्सेना ने भी सरकार के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। समयसीमा को रात 10 बजे से बढ़ाकर 12 बजे तक कर दी गई है। हालांकि, ध्वनि प्रदूषण के नियमों का पालन करना होगा।