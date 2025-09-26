Now people can watch Luv-Kush Ramleela of Delhi at home, know what needs to be done? अब दुनियाभर में लोग घर बैठे देख सकते हैं दिल्ली की 'लव-कुश रामलीला', जानिए क्या करना होगा?, Ncr Hindi News - Hindustan
अब दुनियाभर में लोग घर बैठे देख सकते हैं दिल्ली की 'लव-कुश रामलीला', जानिए क्या करना होगा?

अब दुनियाभर में लोग घर बैठे देख सकते हैं दिल्ली की 'लव-कुश रामलीला', जानिए क्या करना होगा?

नवरात्रि और दशहरा के मौके पर वेव्स (WAVES) प्लेटफॉर्म दर्शकों के लिए लव-कुश रामलीला के साथ-साथ और भी कई कार्यक्रम लेकर आया है। वेव्स पर हर दिन सुबह 6 बजे से अयोध्या से सीधे रामलला की आरती देखी जा सकती है।

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 26 Sep 2025 06:44 PM
अब दुनियाभर में लोग घर बैठे देख सकते हैं दिल्ली की 'लव-कुश रामलीला', जानिए क्या करना होगा?

दिल्ली की विश्व विख्यात 'लव-कुश रामलीला' अब प्रसार भारती के OTT प्लेटफार्म 'वेव्स' (WAVES) पर लाइव देखी जा सकती है। लाल किला परिसर में आयोजित इस रामलीला को दुनियाभर के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए इस साल प्रसार भारती ने खास व्यवस्था की है।

प्रसार भारती के अनुसार वेव्स ऐप को गूगल प्ले स्टोर या IOS स्टोर से टीवी या मोबाइल पर निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस दौरान ऐप के लाइव सेक्शन में जाकर प्रतिदिन शाम 7 बजे से रामलीला का लाइव आनंद लिया जा सकता है। यह रामलीला 3 अक्टूबर तक चलेगी और भरत मिलाप के साथ इसका समापन होगा। आपको बता दें कि विजयादशमी के मौके पर प्रधानमंत्री भी इस रामलीला में शामिल होते हैं।

प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि रामलीला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और जीवन मूल्य को करीब से समझने का मौका है। प्रसार भारती ने वेव्स ओटीटी के जरिए बहुचर्चित लव-कुश रामलीला को दर्शकों तक लाइव पहुंचाने की व्यवस्था की है, ऐसे में घर बैठे ही वेव्स के जरिए दुनियाभर में बैठे दर्शक इसका जीवंत अनुभव कर सकते हैं।

मनोज तिवारी से लेकर आर्य बब्बर तक कर रहे मंचन

आपको बता दें कि लव-कुश रामलीला में फिल्म जगत से सियासत तक की तमाम हस्तियां अलग-अलग भूमिका निभाती हैं। इस बार भगवान श्रीराम के रूप में अभिनेता किंशुक वैद्य, लक्ष्मण के किरदार में डॉ. राजन शर्मा और माता सीता के रूप में रिनी आर्या मंच पर नजर आ रहे हैं। वहीं, हनुमान की भूमिका में मल्हार पांड्या, रावण के रूप में आर्य बब्बर ने दर्शकों का मन मोह लिया है। पिछले साल की तरह इस बार भी मनोज तिवारी ही भगवान परशुराम की भूमिका का मंचन कर रहे हैं।

'WAVES' पर और भी बहुत कुछ है खास

नवरात्रि और दशहरा के मौके पर वेव्स (WAVES) प्लेटफॉर्म दर्शकों के लिए लव-कुश रामलीला के साथ-साथ और भी कई कार्यक्रम लेकर आया है। वेव्स पर हर दिन सुबह 6 बजे से अयोध्या से सीधे रामलला की आरती देखी जा सकती है। रामायण से लेकर काकभुशुंडी रामायण का भी आनंद उठा सकते हैं। इसके अलावा रामचरितमानस भी सुन सकते हैं। अनुराधा पौड़वाल, सोनू निगम से लेकर नरेंद्र चंचल की आवाज में देवी भजन सुने जा सकते हैं, साथ ही 'यात्रा' सीरीज के जरिए मनसा देवी से लेकर अंबाजी तक मंदिरों के इतिहास और आस्था का अनुभव कर सकते हैं।